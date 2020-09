Quelques mois à peine après la sortie de sa partition originale pour le film de Kelly Reichardt First Cow, William Tyler revient cette semaine avec un nouvel EP de 39 minutes. Il s’appelle New Vanitas et sortira en exclusivité pour le Bandcamp de ce mois le vendredi 4 septembre. Il a annoncé le nouvel EP avec une déclaration élaborée. Trouvez-le ci-dessous.

William Tyler:

Le concept de «vanité» dans l’art médiéval renvoie à la juxtaposition de symboles macabres de la mort avec des éphémères matériels afin d’illustrer l’impermanence des choses terrestres. Ce qui m’a frappé à ce sujet n’était pas la représentation de la mort de manière macabre / morbide, mais plutôt ce sentiment même d’éphémère et d’impermanence. La lecture d’un article sur l’histoire des éphémères dans l’art m’a conduit au concept de vanité, et je voulais trouver un moyen de faire pivoter cela dans une direction plus, bien, pleine d’espoir. Mais ces tableaux nous obligent à témoigner des contrastes de la vie, de la mort et de l’impermanence, et si 2020 m’a appris quelque chose, c’est ce concept de «témoigner» à la fois sur le plan personnel et politique.

Cette année a été une série continue de hauts et de bas en santé mentale, alors qu’en tant qu’individu, j’essaie de compter quotidiennement avec la transformation, la douleur, la prise de conscience croissante et, espérons-le, l’empathie croissante que nous vivons. Tout le monde a subi des pertes cette année – beaucoup ont subi beaucoup de pertes – mais personne au moins conscient n’est à l’abri de cette période de changement. Et ainsi, comme l’a dit un ami psychiatre, nous devons témoigner. Une partie de ce témoignage pour moi à un niveau personnel a été d’essayer de m’éloigner de mon sens familier de moi – à la fois les parties pour lesquelles je pourrais me sentir bien et certainement les parties que je déteste ou que je veux changer. Je suis revenu à Nashville lors de la fermeture en mars pour être proche de mes parents. Et dans cet espace d’isolement, j’ai essayé de revenir à certains des éléments de base sonores qui m’ont donné envie de commencer à faire de la musique. Ecouter beaucoup de vieilles cassettes, des disques légèrement déformés, des enregistrements sur la nature, des hymnes d’enfance protestants du sud, de la musique maison – des sons qui habitent en quelque sorte une sorte de «petitesse» et d’intimité. Des sons qui, en fait, se dégradent – la belle réalité analogique saturée qui vit autour de nous. Je passe beaucoup de soirées à écouter la radio AM alors que l’électricité statique commence à céder la place à un tourbillon de stations de radio de près et de loin. Le soleil se retire, les grillons et les cigales crescendo.

Quand je travaillais avec Kelly Reichardt sur la partition de son film First Cow, elle m’a mis au défi de confronter certaines de mes propres tendances mélodiques et compositionnelles vers, comme elle l’a dit, la sentimentalité: «Ne dites pas aux gens comment ressentir cela. Soyez ouvert au moment. » J’ai l’impression que la façon dont Kelly incorpore le son dans ses films en fait autant une artiste sonore qu’un maître cinéaste; chaque décision sonore dans ses films est délibérée – émissions de radio, bruits qui passent, dialogues étouffés, etc. Avec ces nouvelles chansons, je voulais vraiment créer une sorte de tableau d’humeur où se trouvaient ma tête et mon âme ces derniers mois. Une partie de l’éphémère pour moi est dans ce que Kelly m’a dit: «Soyez ouvert au moment» parce que le moment change. Le son se dissout dans un autre son, l’image dans une autre image. Le temps qui passe, la fugacité, le changement. Bien que «statique» signifie le manque de mouvement, la statique sonore est presque le contraire: c’est la fugacité, le bruit, le changement.