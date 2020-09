Vendredi, YouTube a coupé le discours d’acceptation de Donald Trump à la Convention nationale républicaine sur la base de «restrictions des droits musicaux».

On ne sait pas pourquoi YouTube a bloqué le discours ou combien de temps le blocage a duré. Après que Digital Music News ait remarqué la vidéo en sourdine vendredi, YouTube semble avoir restauré l’audio au cours du week-end. Ni YouTube, ni le Parti républicain, ni aucun des titulaires de droits n’ont commenté publiquement cette décision inattendue.

Une explication rapide pour le blocage: la Convention nationale républicaine a simplement joué une chanson qu’elle n’était pas autorisée à jouer. Cela aurait rapidement déclenché le système de réclamation des droits d’auteur Content ID de YouTube, qui bloque automatiquement la performance des œuvres non autorisées ou donne aux titulaires de droits le choix de bloquer, monétiser ou autoriser l’utilisation.

Mais en creusant un peu plus profondément, cette explication semble peu probable.

Une fois l’audio de la vidéo restauré, il a été révélé que la musique d’intro de Donald Trump était l’hymne patriotique de Lee Greenwood, «God Bless the U.S.A.» Cette chanson est jouée à pratiquement tous les discours politiques de Trump et est généralement jouée plusieurs fois (au début et à la fin) des rassemblements de Trump.

Tous les événements politiques de Trump sont généralement diffusés en direct ou téléchargés sur YouTube. Dans cette optique, il semble hautement improbable que Lee Greenwood, ou tout autre titulaire de droits associé à «God Bless the U.S.A.», émette une réclamation pour que le discours soit muet. Selon allmusic.com, Lee Greenwood est le seul compositeur et interprète répertorié de la pièce, qui a été publiée pour la première fois en 1984.

Cela soulève la possibilité d’une réclamation fausse ou erronée, ou d’une simple erreur de la part du système de réclamation de YouTube. Autour du RNC, il y avait beaucoup de protestations et de bruits errants, ce qui soulève la possibilité qu’une autre chanson ait été détectée pendant le long discours. Une autre possibilité distincte est que le discours a été assourdi par une fausse déclaration, qui a été corrigée par YouTube lui-même.

Par ailleurs, Trump a attiré la colère répétée des musiciens superstars pour ses listes de chansons de rallye.

Cela inclut les Rolling Stones, Elton John, Tom Petty, Neil Young et même Andrew Lloyd Weber (oui, Trump a joué le thème des chats lors d’un récent rassemblement). Young a même déposé une plainte contre Trump pour forcer le président à cesser de jouer sa musique lors de ses événements politiques.

La question de savoir si Young prévaudra est cependant une grande question. La raison en est que la loi américaine sur le droit d’auteur protège généralement les exécutions publiques d’une vaste gamme d’œuvres, à condition que les licences des organisations de droits d’exécution (PRO) appropriées soient obtenues (généralement par le lieu, et non par la campagne Trump). Cela signifie que Trump a une ligne de défense initiale assez solide contre le procès de Young, bien que Young puisse poursuivre des attaques juridiques alternatives basées sur la ressemblance et la violation des clauses d’exclusion pour les événements politiques.

Tout récemment, l’ASCAP et BMI ont exigé que Trump arrête de jouer la musique des Rolling Stones sur la base de ces clauses d’exclusion. Mais en dépit de la menace de cessez-et-s’abstient, il n’existe pas de précédent juridique pour faire appliquer ces exclusions.