Yungblud figure sur le dernier single des rockers britanniques Bring Me The Horizon. Le dur «Obey», qui présente les voix du leader du BMTH Oli Sykes et Yungblud, a été partagé avec une vidéo dramatique, dans laquelle les deux chanteurs s’affrontent dans des robots de la taille d’un gratte-ciel.

« Obey » est décrit dans un communiqué de presse comme « une ode montante sur la façon dont, en tant que société, l’oppression a été si normalisée dans notre ADN que nous ne pouvons même plus la voir. »

Dans une déclaration, Sykes, qui a également écrit, réalisé et édité la vidéo, a expliqué: «Nous nous considérons comme libres, mais uniquement parce que les chaînes sont invisibles et que nous sommes contrôlés d’une manière que nous ne voulons même pas penser. Ils nous disent comment vivre avec un sourire sur leur visage, comme si ce n’était pas f__ked, nous informent de statistiques tragiques comme si ce n’était rien… c’est un monde étrange. «

«On nous dit de nous conformer à une idée complètement dépassée à laquelle nous ne nous rapportons ni ne comprenons même», a ajouté Yungblud. «Ils nous apprennent à nous retourner les uns contre les autres et à lutter contre nos différences plutôt que de les embrasser et de les célébrer. Ils essaient de nous garder divisés parce que cela nous rend plus faibles.

Il a poursuivi: «Les robots suivent les robots, car ils ne ressentent rien du tout. Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que pour nous, être différent c’est être libre, et un monde d’amour et d’égalité est un monde dans lequel nous voulons faire partie. Nous nous éleverons au-dessus de la haine et du détournement. Nous nous battrons pour le monde dont nous voulons faire partie. Nous n’obéirons pas. »

«Obey» marque la dernière d’une vague de collaborations de Yungblud. Plus tôt cette année, il était l’invité de «City of Angels (Remix)» de 24kGoldn, tandis que son dernier single « Limonade, » présente les talents du rappeur Denzel Curry. L’année dernière, l’artiste s’est associé à Marshmello, Halsey et Blackbear, ainsi qu’à Machine Gun Kelly et Travis Barker (pour leur single «I Think I’m Okay», vendu en platine).

En avril, pendant ce temps, Yungblud a rejoint une liste d’acteurs de stars pour une couverture de «Times Like These» pour le projet Stay at Home de BBC Radio 1. Enregistré à distance, le single a également présenté des contributions d’artistes tels que Chris Martin, Dave Grohl, Dua Lipa, Ellie Goulding, Sean Paul, Sam Fender et Jess Glynne – collectivement surnommés les Live Lounge Allstars. La piste était un hit n ° 1 au Royaume-Uni, tous les bénéfices bénéficieront à l’allégement du COVID-19.

