Grandave Capital a été lancé en juin à la veille de la Marche de Cannes, avec Tamara Nagahiro à la tête des acquisitions et des ventes. En tant qu’investisseur tiers, Grandave est impliqué dans «The Card Counter» de Paul Schrader, avec Tiffany Haddish, Oscar Isaac, Tye Sheridan et Willem Defoe, avec Martin Scorsese en tant que producteur exécutif. Il détient également les droits de vente mondiaux sur le film de Venice Days «My Tender Matador», de Rodrigo Sepúlveda Urzúa, basé sur le roman classique queer du célèbre écrivain chilien Pedro Lemebel.

La branche de production de Grandave Broken English Prods. se concentre sur les projets de cinéma et de télévision Latinx, et a annoncé cet été son premier projet, «7th & Union», avec l’acteur / comédien Omar Chaparro. À Toronto, Grandave présente «Like It Used to Be» de Broken English, avec Gina Rodriguez.

Quels types de projets vous plaisent?

Je l’ai toujours vu comme un avantage parce que je sens que je peux m’identifier à plusieurs cultures (Nagahiro est latino-japonais américain). Nous pouvons créer des projets comme [the Gina Rodriguez feature] et nous pouvons diffuser ces histoires dans le monde et nous pourrions soutenir ces femmes de couleur. Et c’est pour moi le but. C’est le bon moment car il semble que non seulement l’industrie, mais aussi les gens en général, leur esprit s’ouvre à plus de diversité.

Comment atteindre un public plus large avec un drame comme “7th & Union”?

Depuis que nous sommes en production, je parle littéralement à tout le monde auquel vous pouvez penser – des streamers aux sociétés de distribution indépendantes. Et donc, l’objectif est d’obtenir la distribution la plus large pour le film, et cette histoire parle des communautés noires et brunes qui se réunissent pour améliorer leur vie et celle de leurs familles. Et cela me semble extrêmement opportun. Mon travail consiste donc à l’amener sur le marché et à le vendre pour obtenir une large distribution et c’est là que nous allons à Toronto, c’est pourquoi nous faisons l’AFM. Je présenterai un teaser à Toronto qui devrait être prêt juste avant le marché. … Et nous avons faim de quelque chose de frais. Auparavant, c’était comme si tout le monde voulait faire ce qu’il pense que tout le monde veut. Je ne sais pas toujours ce que c’est.

Quel sera l’impact des nouveaux protocoles liés au COVID sur les films?

Nous avons pu, au milieu de COVID, terminer notre long métrage «7th & Union». Cela a présenté de nouveaux défis, mais nous avons été en mesure de progresser et de le faire. Mais maintenant, nous comprenons mieux ce qui est nécessaire. Nous avons dû prendre les températures quotidiennes. Et vous devez poser beaucoup de questions. Vous savez, c’est incroyable – tout le monde s’est rassemblé.

À quoi ressemble le marché indépendant à Toronto?

Nous devons tous continuer à faire des affaires, non? Nous savons qu’un produit est nécessaire. Maintenant plus que jamais. Nous pointons vers l’avant, essayant de tourner un autre film avant la fin de l’année. Et donc nous assisterons virtuellement aux deux Toronto. Et j’ai déjà commencé à organiser des réunions. Je pense que les gens hésitent peut-être un peu à présenter de nouveaux titres, mais je pense que cela tient en grande partie au fait de ne pas savoir s’ils peuvent rassembler toutes les pièces.

Et les budgets?

Nous travaillons principalement dans une fourchette de 5 à 10 millions de dollars. Et nous sommes aussi des financiers. Nous avons pu continuer à tourner, et continuer à introduire et à annoncer des produits sur le marché qui sont bien financés, ce qui contribue également à ce niveau de confiance et à la possibilité d’introduire du matériel et de nouveaux produits.

Vous contrôlez votre propre destin.

Je pense que beaucoup d’autres entreprises doivent changer et changer de modèle d’entreprise. Et pour nous, vous savez, nous avons décidé de faire des films et de créer une société de vente et c’est exactement ce que nous faisons. Et il est également essentiel de nouer des partenariats avec les bonnes personnes.