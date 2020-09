La relation entre Nagore Robles et Sandra Barneda se renforce. Il semble que le temps où les deux se sont séparés a été bon pour eux et aujourd’hui ils profitent déjà une relation entièrement consolidée; ils sont sans aucun doute dans leur premier moment vital. La preuve en est que le Robles a décidé de voyager il y a des semaines en République dominicaine pour passer quelques jours avec sa petite amie, qui se trouve dans cette destination paradisiaque au volant des nouvelles éditions de «L’île des tentations» qui y sont enregistrées.

Nagore Robles et les petits

Eh bien, à son retour en Espagne, Robles voulait à nouveau surprendre sa petite amie, même si nous ne savons pas si cette surprise inattendue que nous avons tous été des participants à leurs réseaux sociaux aimera trop le présentateur de Mediaset Espagne. Le collaborateur de ‘Femmes et hommes et vice versa’ a publié ce mardi 1er septembre plusieurs images sur Instagram dans lesquelles on la voit avec quatre chiots. « Chère Sandra Barneda, nous avons été mamans. Facile, tout est contrôlé bien que s’il vous plaît, ne tardez pas. Le nom dépend de vous. Ne me tuez pas, je fond. C’est une blague, ou pas », est le texte qui accompagne les photos précitées.

En regardant les images, on ne sait pas si La maison de Barneda et Robles sera désormais pleine d’animaux avec ces nouveaux membres de la famille, car Robles ne savait pas si ces chiens finiraient par entrer dans la famille. La chose sûre est que si vous les adoptez enfin, Sandra Barneda ne les rencontrera qu’au retour des enregistrements de l’espace Telecinco et Quartz, mais aujourd’hui elle connaît la nouvelle. Nagore a décidé de partager une capture WhatsApp d’une conversation entre les deux dans laquelle il lui demande de regarder son profil pour voir la photo des chiens dans ses bras. « Je plaisante, non ??? », fut la réponse de l’hôte, qui a manifestement été choqué par ce que Robles a fait.

Lune de miel à ‘L’île des tentations’

Ce sera quelque chose qui vivra à son retour de République dominicaine, où il a passé tout l’été à travailler sur « L’île des tentations ». Cela a causé la séparation des deux pendant un certain temps, bien que ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’en août Nagore y apparaîtrait, prêt à vous offrir une lune de miel impromptue dans ce paradis authentique. « Ces quelques jours ont été fantastiques. Mon admiration absolue pour toute l’équipe de ‘The Island of Temptations’, en particulier pour mon héroïne Sandra Barneda. Super reconnaissante de pouvoir profiter de cette expérience dans les coulisses. Il me reste encore quelques jours pour continuer à regarder. en regardant ces vues « , a écrit le collaborateur ‘MYHYV’ avant de retourner dans notre pays, où il repose jusqu’à la première de la nouvelle saison de l’émission de rencontres à Cuatro.