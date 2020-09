Namrata Shirodkar a partagé une image candide et la plus mignonne avec la superstar Mahesh Babu et nous sommes tous des cœurs.

Écrit par



Khushboo Ratda



Mumbai Publié: 21 septembre 2020 10h02 Namrata Shirodkar partage une photo agréable avec son «vrai bonheur» Mahesh Babu; Dit ‘Soyez aimant et gentil’

Mahesh Babu et Namrata Shirodkar sont l’un des couples les plus adorables et puissants de l’industrie cinématographique de Tollywood. Ils sont mariés depuis plus de 15 ans maintenant et se fixent chaque jour des objectifs de couple majeurs. Namrata, comme nous le savons tous, est très active sur les réseaux sociaux et continue de traiter ses fans avec de beaux moments en famille. Récemment, elle a partagé une image sincère et la plus mignonne jamais vue avec la superstar Mahesh Babu et nous sommes tous des cœurs. On peut voir sur la photo, Namrata assis sur les genoux de Mahesh Babu alors qu’ils sont cliqués franchement par leur fille.

Sous-titrant la photo adorable, sur laquelle leur fille Sitara a cliqué, Namrata Shirodkar a écrit une note très positive et réfléchie. Elle a écrit: “Seule l’émotion qui nous fait vivre des vies heureuses … la gentillesse, l’empathie, la compassion découlent toutes de cette émotion d’amour … l’amour est la forme la plus vraie de l’évolution !! C’est ma perception !! Alors soyez aimant et Soyez gentils et soyez compatissants les uns envers les autres !! Nous avons une vie à vivre et une vie à donner ….

Découvrez le dernier post Instagram de Namrata Shirodkar ci-dessous:

Sur le plan professionnel, Mahesh Babu lancera bientôt le tournage de son film dont on parle beaucoup, Sarkaru Vaari Paata. Le film est réalisé par Parasuram et financé par Mythri Movie Makers. Le film aura une musique de S Thaman. Pendant ce temps, il y avait plus tôt des spéculations selon lesquelles la superstar pourrait faire équipe avec le SS Rajamouli. Cependant, il n’y a pas encore de mot officiel à ce sujet.

