Le gala annuel Race to Erase MS était un peu différent cette année. À la lumière de la pandémie de coronavirus, l’organisation a basculé vers un nouveau modèle et a organisé le «Drive-In to Erase MS» vendredi soir au Rose Bowl de Pasadena.

Mais même avec le changement de lieu, le tapis orange de marque est resté. Au lieu de marcher sur le tapis, les invités aiment Anne Heche, Lucy Hale, Amour de Loni, Maureen McCormick, Jovan Adepo et Mark-Paul Gosselaar roulé dessus et posé dans, sur et autour de leurs véhicules.

Conformément aux protocoles COVID-19, les invités ont été invités à profiter de l’événement de l’intérieur de leurs véhicules et encouragés à klaxonner et à faire clignoter leurs feux de route sous les applaudissements, alors qu’ils étaient garés à six pieds l’un de l’autre. Les sacs-cadeaux comprenaient un désinfectant pour les mains et des masques orange de marque Race to Erase MS, tandis que le dîner était préparé par Craig’s et livré dans des boîtes à lunch de style à emporter. De grands écrans gonflables ont été positionnés autour du terrain pour que chacun puisse avoir une vue sur la scène.

Derek Hough et Hayley Erbert arrivent à la collecte de fonds Drive In to Erase MS. Michael Buckner / PMC

«Cet événement n’est rien de moins qu’un miracle. Les six derniers mois ont été difficiles pour nous tous, mais c’est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, pour persévérer dans une période sans précédent et nous rapprocher de l’effacement de la SP ». Nancy Davis m’a dit.

Davis, qui a fondé l’organisation en 1993 après avoir reçu un diagnostic de SP, a remercié les invités d’être venus à l’événement repensé, dédié à la mémoire de son fils Jason, décédé en février. Il avait 35 ans.

«Je suis tellement fier ce soir de pouvoir honorer mon beau fils Jason Davis, la personne la plus attentionnée et la plus méritante, pour la médaille de l’espoir», a déclaré Davis. «Je sais qu’il est ici en esprit, assis ici sur mon épaule, me donnant la force de traverser ça.

Après une vidéo hommage touchante pour Jason, Davis et ses filles Isabelle et Mariella Rickel a accepté l’honneur posthume.

«Jason, ça a vraiment été des montagnes russes ces six derniers mois, mais je continuerai de vous admirer. Et maintenant, je vais non seulement continuer à me battre pour notre mère et toutes les personnes atteintes de SP, mais je le ferai pour vous, comme vous l’avez fait ces 27 dernières années », a déclaré Mariella Rickel.

«Quand je pense à Jason et à qui il était, sa mission complète dans la vie était d’aider les autres et de toujours amener les gens vers le haut, pas vers le bas. Isabella Rickel a ajouté. “Il a laissé le plus grand empreinte sur ce monde et il n’y aura jamais un autre Jason Davis.”

Pendant l’événement, le fondateur et musicien de Red Songbird Hilary Roberts et Jason Wahler («The Hills») a également annoncé la bourse Jason Davis, destinée à aider une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance, tout en luttant contre la sclérose en plaques.

«Jason Davis était un de mes très chers amis», a déclaré Wahler. «Il me manquera à jamais et la lumière qu’il a apportée à ce monde. Il avait tellement de traits admirables mais l’un que j’ai vu de près était son abondance d’amour. Il aimait sa famille plus que tout et il aimait aider les gens.

Pour le divertissement de la soirée, Tommy Hilfiger a dévoilé une présentation virtuelle de sa nouvelle collection adaptative automne 2020 – une ligne de vêtements spécialisée pour les personnes handicapées. Puis présentateurs Marg Helgenberger, Derek Hough et la star des Cleveland Cavaliers Jordan Bell introduit des performances par Andy Grammer, Eric Benét, Siedah Garrett et Matthieu. Pour la finale, la famille Davis a rejoint les musiciens sur scène pour une interprétation singulière de «Lean On Me», qui est une tradition à l’événement depuis sa création il y a 27 ans.

L’événement a finalement permis de recueillir plus de 1,4 million de dollars au profit de la course pour effacer la sclérose en plaques et de son programme Centre sans murs, une collaboration des meilleurs centres de recherche sur la sclérose en plaques qui travaillent à trouver un remède contre la SP.

Invités supplémentaires inclus Brandee Evans, Brenda Banda, Caroline D’Amore, Cassie Scerbo, Christine Devine, Dave Winfield, Diana-Maria Riva, Elle Lorraine, Francesca Capaldi, Gerald Isaac Waters, Katelyn Ohashi, Katie Welch, Keltie Knight, Logan Shroyer, Maximilien Acevedo, Olivia Sanabia, Pia Toscano, Victoria Justice et Xochitl Gomez.

Eric Benet et Andy Grammer se produisent à la collecte de fonds Drive In to Erase MS au Rose Bowl le 4 septembre 2020 à Pasadena, en Californie. Michael Buckner / PMC