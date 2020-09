Le champion de tennis portait des masques avec des noms comme Breonna Taylor, Trayvon Martin, George Floyd et Ahmaud Arbery à l’US Open.

Tout au long de sa course à l’US Open, Naomi Osaka a sensibilisé. La championne de tennis de 22 ans est une star du sport à la voix douce, mais elle a promis de mettre en lumière les problèmes de justice sociale affectant la communauté noire dans un monde du tennis qui voit rarement les gens de couleur. La semaine dernière, elle a commencé par porter un masque facial avec le nom de Breonna Taylor et a déclaré qu’elle en avait au moins sept autres en hommage à des personnes qui avaient perdu la vie à cause de la brutalité policière ou du racisme. Depuis ce temps, Naomi Osaka a revêtu le visage de Trayvon Martin, George Floyd et Ahmaud Arbery, et cela n’est pas passé inaperçu des membres de la famille du défunt.

À l’US Open, Naomi Osaka a été surprise par une vidéo de Sybrina Fulton, la mère de Trayvon Martin, et de Marcus Arbery Sr., le père d’Ahmaud Arbery, tous deux la remerciant d’avoir honoré leurs défunts fils. Après avoir visionné le clip, la star du sport timide a qualifié les parents de « forts » et a ajouté: « Je ne sais pas ce que je pourrais faire si j’étais à leur place, mais … je ne sais pas. J’ai envie de Je suis un vaisseau à ce stade afin de répandre la conscience et j’espère – ça ne va pas atténuer la douleur – mais j’espère que je peux aider avec tout ce dont ils ont besoin. «

« Rien ne supprime la douleur », a-t-elle ajouté. Regardez la vidéo ci-dessous.