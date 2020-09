Au naturel Emily Ratajkowski, d’un autre sens à transparent | .

Il est possible que le modèle britannique Emily Ratajkowski a laissé ses followers étonnés après avoir partagé une photo où elle apparaît dans la nature, sans aucun vêtement, mais elle parvient à donner un autre sens au transparent.

Le mannequin professionnel de 29 ans et ami de Kendall Jenner Apparemment, il trouve toujours un moyen d’attirer l’attention de ses fans, ses 26 millions 700 mille followers le remercient constamment et le font savoir à travers la boîte de commentaires de chacune de ses photos ou vidéos.

Malgré le fait que la photo ait été partagée il y a quelques mois, ceux qui espionnaient son compte Instagram et ils trouvent qu’il est ravi de ce qu’ils voient.

C’est grâce à son éducation qu’Emily Ratajkowski n’a aucun problème à montrer sa silhouette sans vêtement, on l’a vu à plusieurs reprises, non seulement sur son compte Instagram mais aussi dans la vidéo censurée de « Robin Thicke – Blurred Lines ft. TI, Pharrell « où elle apparaît sans top avec les deux autres modèles.

Le soleil passe à travers nos rideaux dès le matin à la fin », écrit-il sur sa photo.

Ratajkowski est naturel comme beaucoup aiment la voir, mais elle est derrière un rideau, heureusement pour certains, ceux-ci sont transparents, et vous pouvez voir tout le corps du modèle, pour cela elle a décidé de couvrir ses charmes avec l’un d’elle bras.

A vrai dire, il n’est pas possible de voir grand-chose puisque le soleil entre par la fenêtre et la photo a été prise à contre-jour, il est donc dans une certaine mesure difficile de visualiser le panorama

C’est le 29 mars que cette publication a été faite, ce qui est juste avant d’atteindre deux millions de cœurs rouges, qui sont sûrement pour la plupart des fans qui soupirent rien qu’en la voyant.

Le nom complet de la belle Britannique de 29 ans est Emily O’Hara Ratajkowski, elle est née à Westminster, Londres, Angleterre, au Royaume-Uni, mais elle a été nationalisée en tant que citoyenne américaine.

En plus d’être mannequin, elle est aussi actrice, elle a participé à plusieurs films parmi lesquels elle a joué sont:

Je suis tombé jolie en 2018

Dans l’obscurité en 2018

Nous sommes vos amis en 2015

À la télévision, il a fait trois apparitions dans différents programmes ainsi que dans divers vidéoclips, aux côtés de Taio Cuz et Maroon Five en plus du Robin Thicke susmentionné.

Bien qu’elle soit active dans le milieu depuis 2004, ce n’est qu’en 2009-2010 qu’elle a fait ses débuts à la télévision et s’est mieux fait connaître dans l’émission iCarly, mais c’est la vidéo avec Thicke qui l’a fait il valait sa reconnaissance dans le monde entier.

La mannequin britannique est très adepte du partage de contenus atroces sur son compte Instagram, la jeune femme malgré sa mise en quarantaine n’a pas cessé de travailler, il y a quelques heures elle a partagé une publication sur Twitter qui attirera sûrement l’attention de ses fans et pas parce que que ce soit une photographie, mais plutôt parce qu’elle travaille sur quelque chose d’extrêmement intéressant et important pour elle.

Je travaille sur une collection d’essais depuis un an et je ne pourrais pas être plus heureux que @nymag ait publié «Buying Myself Back». Il s’agit d’un article extrêmement personnel sur l’image, le pouvoir et le consentement. Merci à toute l’équipe du New York Magazine pour cette opportunité », écrit-il.

