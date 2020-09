Youngboy Never Broke Again s’est imposé comme l’un des artistes les plus convaincants de cette nouvelle génération. Cela fait trois ans qu’il a émergé mais projet après projet, il continue de prouver qu’il est une nouvelle voix pour le Sud. Le rappeur vient de sortir de son dernier projet, Top – un projet de 21 titres avec les seules fonctionnalités provenant de Snoop Dogg et Lil Wayne. Au-delà de cela, il prend le contrôle de l’ensemble du projet, en l’utilisant comme un moment pour donner un aperçu des aspects de sa vie qui ne sont pas diffusés publiquement.

Ouvrant le projet avec « Drug Addiction », NBA Youngboy donne aux fans un peu d’introspection avant de plonger profondément dans les bangers. La boucle de guitare mélancolique retentit alors que NBA Youngboy réfléchit sur les rues, les femmes et l’argent.

Découvrez ci-dessous « Drug Addiction » de NBA Youngboy.

Paroles de citations

Je n’ai pas de pic, laisse du sang dans les rues

J’avais l’habitude de laver mes vêtements dans l’évier, maintenant un jeune négro marche sur le vison

Je prends soin de mon pote, je me suis fait un patron, ils vont en enlever un, il cligne des yeux

‘Fore a nigga has fame, I was sittin’ in a cell, young nigga takin ‘off them links