MSNBC propose des dizaines de courts segments d’informations à ses téléspectateurs au cours d’une seule journée. Maintenant, le réseau peut avoir une chance de durer longtemps.

Le journal télévisé diffusera «The Way I See It», un documentaire sur l’ancien photographe de la Maison Blanche Pete Souza (ci-dessus, photo), le vendredi 9 octobre à 22 heures, après la diffusion de Rachel Maddow ce soir-là. Le film, du frère de l’entreprise Focus Features, sortira pour la première fois dans les salles le 18 septembre et sera co-présenté par MSNBC Films – un surnom relancé qui met en lumière certaines des ambitions croissantes de NBCUniversal dans l’espace du long format.

Les dirigeants considèrent MSNBC Films comme un lieu où les meilleurs cinéastes peuvent collaborer pour «raconter des histoires en profondeur sur des événements importants», déclare Liz Cole, présidente de NBC News Studios, l’unité de production de NBC News, dans une interview. “Drame à enjeux élevés, humour, aperçu de la fracture culturelle du pays, personnalités emblématiques, hauts et bas économiques – ce sont toutes des choses qui semblent vraiment liées à ce qui intéresse le téléspectateur MSNBC et à ce qu’est la marque MSNBC.”

Alors que les téléspectateurs traditionnels deviennent de plus en plus difficiles à attirer, de nombreuses entreprises médiatiques se lancent dans des documentaires, qu’elles peuvent diffuser en tant que programmation «événementielle» sur des réseaux linéaires, mais aussi mettre à disposition sur des sites de diffusion en continu lorsque les individus ont une envie plus immédiate. CBS News a réalisé une multitude de documentaires sur son site de diffusion en direct CBSN. ABC News en 2019 a transformé «20/20» en une vitrine pour des sondages approfondis de deux heures sur tout, de la vie de l’acteur Robert Blake à la chute des télé-évangélistes Jim et Tammy Faye Bakker. Et Fox News Channel a conçu une série documentaire pour son service de streaming Fox Nation.

Mais aucun média ne s’est engagé dans le format comme CNN. Sous la bannière de CNN Films, la société de médias détenue par AT&T a été régulièrement présente dans les festivals de cinéma et a travaillé à l’acquisition ou à la commande de projets sur lesquels elle peut contrôler les droits télévisuels. Parmi les films auxquels CNN a été associé figurent «Blackfish», qui a sondé la controverse sur les épaulards en captivité; «RBG», un regard sur la vie de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg; et «Glen Campbell: Je serai moi», un examen sincère de la façon dont le chanteur country a traité la maladie d’Alzheimer tout en essayant de terminer une tournée d’adieu. En 2019, CNN a aidé à produire un documentaire sur la vie de la chanteuse Linda Ronstadt qui incluait sa coopération – ce qui n’est pas facile à obtenir.

Lorsqu’on lui a demandé si elle considérait MSNBC Films comme un rival des efforts documentaires de CNN, Cole a déclaré: «Il est donc un peu prématuré de répondre pleinement à cette question. Revenez me voir dans un mois ou deux et je vous donnerai une meilleure réponse ou deux. » Elle a noté que NBC News Studios avait enrôlé la productrice Julie Cohen, l’une des forces derrière le documentaire de Ginsburg, qui «prend du matériel des archives de ‘Dateline’ remontant à 15 ans et utilise le matériel source comme base pour un documentaire vraiment intéressant. série que nous sommes sur le point de commercialiser. »

CNN n’a pas répondu à une question sur le nombre et les types de projets auxquels CNN Films pourrait être impliqué au cours des prochains mois.

L’effort documentaire pourrait être le dernier front d’une longue escarmouche entre AT&T et le propriétaire de NBCUniversal Comcast dans l’arène des nouvelles. NBC News et CNN ont embauché ces dernières années des journalistes chevronnés pour assurer la couverture des affaires, de la technologie et de la politique pour les sites numériques. Les deux ont lancé des podcasts de personnalités comme Rachel Maddow, Chris Hayes et Don Lemon. Plus tôt cette année, NBC News s’est aventurée dans une opération d’information mondiale qui aurait défié CNN, qui exploite depuis longtemps un réseau pour un public international, mais a récemment retiré une partie du contenu original de ce point de vente. NBCUniversal a mis de côté ses efforts alors qu’il luttait contre la pandémie de coronavirus.

«NBC News Studios fait partie de notre expansion continue vers de nouveaux modes de narration, atteignant de nouveaux publics», déclare Noah Oppenheim, président de NBC News. «Nous avons placé la barre haute – à la fois en termes de contenu et de qualité de nos partenaires – et prévoyons de la maintenir là-bas alors que nous explorons une variété de nouveaux genres, en restant toujours ancrés dans l’extraordinaire journalisme de NBC News.»

Pour renforcer son initiative, NBC News Studios a embauché la productrice vétéran Mollie O’Brien pour superviser son activité documentaire haut de gamme. O’Brien était le chef de l’exploitation et producteur exécutif de Fork Films, une société qui travaille à produire des médias non fictifs sur des personnes et des sujets négligés. Selon O’Brien, son travail consiste à connecter les réalisateurs et les créateurs aux actifs de NBC News. «Il existe une archive audio et visuelle vieille de 80 ans. Il y a des journalistes d’investigation. Il existe des fixateurs dans le monde entier. Il y a des avocats et des producteurs d’archives – toutes sortes de ressources que les cinéastes utilisent pour lesquelles ils doivent toujours compter sur eux-mêmes », dit-elle. «Nous pouvons les entourer des ressources d’une grande opération d’information.»

MSNBC dispose d’un espace libre pour la programmation de forme plus longue. Les samedis et dimanches soirs du réseau sont en grande partie remplis de répétitions de sa programmation principale en semaine, tandis que ses rivaux diffusent une programmation originale. De nouveaux documentaires pourraient également être diffusés sur Peacock, le point de vente à large bande financé par la publicité de la société, si l’accord de droits approprié était conçu. NBC News Studios, formé plus tôt cette année, développe du contenu pour les points de vente appartenant à NBCUniversal et d’autres salles, et héberge également le travail de production de la société pour le hub vidéo de courte durée Quibi.

«The Way I See It», le premier documentaire du nouvel effort, a un pedigree prestigieux. Dawn Porter, la réalisatrice, a été le guide derrière «Good Trouble», le récent documentaire sur l’activiste des droits civiques et ancien représentant américain John Lewis, décédé en juillet. Il est produit par Evan Hayes, qui a participé au populaire documentaire de 2018 «Free Solo», ainsi que par Laura Dern et Jayme Lemons, partenaires de Jaywalker Pictures.

«En tant que grand fan de la couverture politique de MSNBC, je suis ravi que ce film soit diffusé sur une plateforme aussi prestigieuse», déclare Porter. «Avec cet ajout à notre déploiement, nous atteindrons un public aussi important. J’espère seulement pouvoir rencontrer Rachel Maddow.

MSNBC Films n’est pas un concept entièrement nouveau. Le bardeau a été utilisé entre 2008 et 2015 pour une gamme de projets documentaires, dont un dans lequel Maddow a exploré la mort du Dr George Tiller. Cette nouvelle itération vise à établir un modèle différent: un modèle dans lequel les projets sont considérés comme des œuvres premium réalisées en partenariat avec des cinéastes vénérés. «J’espère», dit Cole, «nous trouverons d’autres projets que nous avons lancés beaucoup plus tôt et peut-être coproduire.