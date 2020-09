La cadre Janine Jones-Clark a élargi son rôle chez NBCUniversal.

Jones-Clark a été nommé vice-président exécutif, inclusion – talent et contenu, cinéma NBCUniversal, télévision et diffusion en continu. Dans son nouveau poste, elle continuera de superviser les stratégies de diversité, d’inclusion et d’équité pour Universal Filmed Entertainment Group sous la direction de Donna Langley. Elle relèvera également désormais de Mark Lazarus, président, NBCUniversal télévision et streaming, et Pearlena Igbokwe, président d’Universal Studio Group. Jones-Clark travaillera sur l’ensemble du portefeuille de contenu NBCU pour aider à développer des programmes qui favorisent l’inclusion à l’écran et hors écran.

«Janine et son équipe ont accru les efforts d’inclusion d’Universal en mettant l’accent sur l’augmentation de la narration diversifiée et la création d’opportunités de premier ordre pour les voix sous-représentées», a déclaré Langley. «En conséquence directe du leadership de Janine, nous avons des voix plus inclusives dans notre industrie qui ouvrent la voie. Je suis ravi qu’elle réunisse les portefeuilles de contenu, continue de faire progresser et de développer une stratégie de changement systémique qui profite à notre organisation et au paysage médiatique en général.

«Nous admirons les initiatives que Janine a développées avec Donna à UFEG et nous sommes ravis d’apporter son expertise à l’ensemble du portefeuille de NBCUniversal Entertainment», ont déclaré Lazarus et Igbokwe dans un communiqué conjoint. «Nous nous engageons à soutenir la prochaine génération d’acteurs du changement et de conteurs, à assurer la diversité de notre main-d’œuvre et de nos productions, et à donner accès à notre industrie grâce à des programmes de mentorat et de formation. Grâce à l’expertise de Janine et à une stratégie de collaboration dans l’ensemble de nos activités, nous pouvons avoir un impact supplémentaire sur notre culture de manière positive et significative.

Jones-Clark a récemment occupé le poste de responsable de l’inclusion – talent et contenu pour UFEG, qu’elle a rejoint en 2017.