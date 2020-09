Tu aimes le frites? Tout le monde, pour tout type de nourriture, a préparé cet accompagnement croquant et savoureux. Nous les cuisinons toujours avec huile de friture, Mais vous êtes-vous déjà assuré que ce que nous consommons est très gras?

Les aliments frits ne sont pas bons pour la santé car ils augmentent le cholestérol, endommagent le système circulatoire et, bien sûr, font grossir. Aujourd’hui, nous allons vous apprendre à faire Frites sans huile. Il four est votre nouvel allié; ils seront délicieux et sains.

Comment préparer des frites sans les faire frire dans l’huile. Frites sans friture.

Ingrédients:

Pommes de terre

1 cuillère à café d’huile d’olive extra vierge

Sel

Préparation:

Épluchez les pommes de terre et coupez-les en bâtonnets d’environ un centimètre (plus ou moins) d’épaisseur.

Mettez-les dans un bol et plongez-les dans de l’eau froide avec de la glace pendant environ 15 minutes pour libérer l’amidon.

Après ce temps, frottez-les et séchez-les bien avec un essuie-tout ou du papier absorbant.

Quand ils sont très secs, mettez-les dans un bol, ajoutez une cuillère à soupe d’huile et remuez-les avec vos mains pour qu’ils soient bien imprégnés.

Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. Répartissez bien toutes les pommes de terre pour qu’elles ne se montent pas les unes aux autres et ne collent pas. Ajoutez maintenant le sel.

Avec le four préchauffé à 180 ° C, faites-les cuire pendant 25 minutes. Quand ils prennent 15 minutes, retournez-les. Dès que vous voyez qu’ils sont cuits et tendres, augmentez la température du four à 250 ° C et faites-les cuire encore 5 minutes.

Frites sans friture.

Pour des frites croustillantes, dorées et sans huile, il est préférable de les placer glace dans l’eau pour qu’ils perdent plus d’amidon et soient plus croustillants. Avez-vous remarqué à quel point cette recette est facile? Votre santé vous remerciera!