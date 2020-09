Tôt ou tard, A24 sortira Saint Maud ici dans les états. Je suis vraiment surpris qu’ils n’aient pas encore emprunté la voie de la VOD avec celui-ci, car c’est un film relativement petit qui serait très bien joué à la maison. Mais pendant que nous attendons ici en Amérique de voir ce que A24 va faire, ceux du Royaume-Uni pourront regarder le film à son arrivée en octobre. Avant cette sortie, voici une nouvelle bande-annonce.

Bande-annonce de Saunt Maud

C’est difficile pour moi de le croire, mais j’ai vu Saint Maud il y a presque un an, au Fantastic Fest. Je l’ai adoré, tout en réalisant que c’était le type exact de film d’horreur A24 à combustion lente qui a tendance à exaspérer les gens (voir: It Comes at Night, et à peu près tous les autres films d’horreur qui portent le logo A24). Dans un article sur le film, j’ai écrit:

Ce n’est pas terrifiant au sens traditionnel du terme. Les frayeurs ici ne sont pas du type qui inspirent A + CinemaScores. Au lieu de cela, avec ses débuts remarquablement assurés, la scénariste-réalisatrice Rose Glass a conçu une histoire où l’obscurité se rapproche – l’obscurité inéluctable déguisée en lumière … Le public occasionnel continuera probablement à rejeter l’horreur d’A24. Le battage médiatique entourant The Lighthouse, la suite de Robert Eggers à The Witch, est déjà à son paroxysme. Mais les gens n’ont aucune idée à quel point le film est étrange et impénétrable – et je pense qu’ils vont être pris au dépourvu lorsqu’ils pourront enfin le voir. Et il en ira de même avec Saint Maud. «Où étaient les paniques de saut?» certains demanderont en quittant le théâtre. «Où était… l’horreur?» C’était là, devant votre visage. Sur l’écran, plus grand que nature. Il vous attend dans l’obscurité froide et impie du cinéma. Et vous ne pourrez pas y échapper, quels que soient vos efforts.

Sainte Maud «suit une pieuse infirmière résidante, Maud, qui est ravie de sa nouvelle patiente, l’ex-danseuse glamour Amanda. La fixation de Maud se transforme bientôt en une mission obsessionnelle de sauver l’âme d’Amanda. » Il se passe plus de choses ici, mais je ne les dévoilerai pas.

Saint Maud devait initialement ouvrir ici aux États-Unis en avril. Ensuite, la date a été décalée en juillet. Et puis il a été entièrement retiré, et A24 n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie. De l’autre côté de l’étang, cependant, StudioCanal UK est sur le point de sortir le film sur 9 octobre. Croisons les doigts pour que nous apprenions bientôt la nouvelle date américaine.

Articles sympas sur le Web: