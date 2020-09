Bien que NetflixLa vaste bibliothèque de films et de séries classiques de la société peut représenter une partie importante de son contenu, la plate-forme a considérablement élargi sa production originale au cours des dernières années. Des émissions originales comme Stranger Things, The Witcher et Ozark sont devenues des phénomènes culturels, et elles ont joué un rôle important dans la normalisation du streaming en tant que futur de la télévision à gros budget.

Avec autant de séries qui donnent des coups de pied à Netflix, c’est la cerise sur le gâteau que la société maintient également un flux aussi massif de nouveaux films. L’extraction du film d’action de Chris Hemsworth de cette année a attiré près de 100 millions de téléspectateurs pour devenir le film le plus regardé du service, tandis que d’autres originaux majeurs tels que Bird Box et Spenser Confidential ont apporté des chiffres similaires, faisant de Netflix la meilleure plateforme de streaming pour tous ceux qui recherchent programmation fraîche.

Heureusement pour les abonnés, les choses devraient se poursuivre à cet égard, car cette semaine apporte un tas de nouveaux Netflix Originals à découvrir, et trois d’entre eux, en particulier, valent bien votre temps.

La nouvelle version la plus notable est peut-être le thriller psychologique de Tom Halland, The Devil All the Time, qui raconte l’histoire d’un jeune homme de l’Ohio qui doit repousser ceux qui souhaitent faire du mal à sa famille. Il met également en vedette de grands noms tels que Bill Skarsgård, Robert Pattinson et Haley Bennett, et il peut être diffusé à partir du 16 septembre.

Pendant ce temps, le 18 septembre apporte deux nouvelles émissions sur Netflix pour des groupes d’âge complètement différents. Ratched se concentre sur les années de formation de la méchante infirmière Ratched du classique bien-aimé One Flew Over the Cuckoo’s Nest, promettant d’être un enfer d’un bon moment troublant. À l’opposé du spectre, quant à lui, se trouve Jurassic World: Camp Cretaceous, un spectacle se déroulant dans l’univers de Jurassic Park qui suit un groupe d’enfants bloqués avec des dinosaures sur l’île d’Isla Nublar.

Comme vous pouvez le constater, les Netflix Originaux à regarder sur le service cette semaine, alors prenez un sac de pop-corn, détendez-vous et préparez-vous à une frénésie.