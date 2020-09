Netflix a ajouté six nouveaux titres ce mardi 8 septembre. Quatre films ont été ajoutés à la bibliothèque du géant du streaming, ainsi que quelques nouvelles émissions de télévision. Il y a un duo d’originaux Netflix dans le mix, et c’est aussi une bonne journée pour le contenu à l’étranger. Consultez la liste complète ci-dessous, puis faites défiler vers le bas pour une ventilation des titres:

Films

#Alive (2020) Netflix Original

Le capital au XXIe siècle (2019)

Marchandise (2019)

De Paris avec amour (2010)

Séries télévisées

Record of Youth (Chungchungirok) (Saison 1) Netflix Original

StarBeam (saison 2) Netflix Original

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez consulter Capital in the Twenty-First Century, un documentaire acclamé explorant les entreprises corrompues et le capitalisme contemporain, ou Cargo, un film de science-fiction indien de 2019 sur un avenir où les morts sont recyclés. Vous pouvez également consulter #Alive, une horreur zombie coréenne sur la lutte d’un joueur pour survivre à l’apocalypse alors qu’il est obligé de s’accroupir dans son appartement. Il est sorti dans son pays d’origine plus tôt cette année et Netflix le distribue désormais ailleurs.

Sur le front de la télévision, la saison 1 du drame coréen pour adolescents sur le thème de la mode Record of Youth tombe sur le service, tout comme la deuxième série de StarBeam, la série animée de super-héros pour jeunes enfants sur la deuxième niveleuse Zoey dont l’alter ego est le superpuissant StarBeam. La première saison a fait ses débuts sur Netflix en avril.

Enfin et surtout, nous avons 2010 From Paris with Love. Cet acteur vient du réalisateur de Taken Pierre Morel et est basé sur une histoire de Luc Besson. John Rhys Meyer joue le rôle d’un employé de bas rang dans le bureau de l’ambassadeur américain dans la capitale française qui fait équipe avec un espion américain, joué avec le goût exagéré de John Travolta, pour arrêter une attaque terroriste. Il a reçu des critiques médiocres, mais c’est toujours l’un des meilleurs films de Travolta de ces dernières années.

Dites-nous ce que vous prévoyez de regarder Netflix cette semaine dans les commentaires.

Source: Quoi de neuf sur Netflix