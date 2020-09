Début juillet 2020, on apprenait que Zendaya et John David Washington, s’étaient rencontrés pendant la quarantaine pour tourner un film, intitulé Malcolm & Marie, sous la direction de Sam Levinson. Les doutes sur cette production, au-delà de la façon dont ils ont réussi à le faire en secret, était quand elle pourrait sortir dans les cinémas nationaux (USA) et internationaux compte tenu de la contingence sanitaire.

Eh bien, il semble que cette question a déjà été résolue, eh bien Après avoir été diffusé lors du Festival international du film de Toronto, mieux connu sous le nom de TIFF, Netflix a acquis les droits de sa distribution internationale.

30 millions de dollars

Selon Variety, Netflix a acquis les droits de Malcolm & Marie pour 30 millions de dollars, une somme assez importante. Cependant, nous sommes sûrs que cela en vaut la peine et que nous pourrons bientôt voir ce film filmé en noir et blanc dans le cadre du catalogue Netflix des « originaux ». Compte tenu de l’importance des protagonistes, L’idée aurait été que le film sorte en salles pendant quelques semaines, mais il ne semble pas que cela se produise.

Malcolm & Marie interprète John David Washington, un cinéaste en couple avec une femme interprétée par Zendaya. Le film montre les deux personnages à la maison après le retour d’une première. En toute intimité, commencer à parler des histoires d’amour de leur passé, ce qui commence à révéler des problèmes qui se reflètent dans leur relation.

La bande a été filmée au début de l’été et au milieu de la pandémie. Levinson a réussi à garder son film exempt de coronavirus, et aussi a obtenu son permis de tournage approuvé par la WDA, la DGA et la SAG-AFTRA. Peut-être que certaines des conditions étaient un nombre réduit d’employés ainsi que certains critères tels que les acteurs s’habillant et se maquillant.

Zendaya et John David Washington

Zendaya est l’une des actrices les plus marquantes de ces deux dernières années. Nous osons dire que le succès international est venu avec Spider-Man de Sony Pictures aux côtés de Tom Holland dans le rôle de Mary Jane. À la mi-2019, Zendaya a joué dans la série HBO Euphoria créée par Sam Levinson lui-même. L’actrice a reçu une nomination pour la meilleure actrice dans une série dramatique pour les Emmys 2020.

Et pour couronner le tout Il fait partie de la distribution principale de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve du roman de science-fiction de Frank Herbert publié en 1965. Zendaya partage des crédits avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, John Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, etc. Dans ce LIEN, vous pouvez voir la première bande-annonce spectaculaire.

Quant à John David Washington, en quelques années à peine, il est devenu le chef des bandes les plus importantes. Il a commencé sa carrière comme extra dans Malcolm X, un film mettant en vedette Denzel Washington, son père. Il a fait quelques apparitions sur quelques bandes pour en 2018, il dirigeait BlacKkKlansman de Spike Lee.

Immédiatement, il a été réservé pour jouer dans TENET de Christopher Nolan. Il travaille actuellement sur un film dans lequel partagera la tête avec Alicia Vikander.

Netflix et ses nouvelles acquisitions

Netflix a acheté Malcolm et Marie pour 30 millions de dollars, mais ce n’est pas le seul titre qu’il a acquis ce mois-ci pendant la saison des festivals. La plateforme de streaming a également pris Bruised, débuts de réalisatrice de Halle Berry qui fait partie des activités TIFF, et Pieces of a Woman avec Vanessa Kirby et Shia LaBeouf.

Ce dernier film a été présenté au Festival international du film de Venise. Vanessa Kirby, connue pour sa participation à la série Netflix The Crown, a remporté le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie de clôture du samedi 12 septembre, où les gagnants ont été dévoilés. Chloé Zhao a remporté le Lion d’or pour Nomadland tandis que le réalisateur mexicain, Michel Franco, a remporté le Grand Prix du Jury (Lion d’Argent) et le Lion d’Or du Nouvel Ordre.

