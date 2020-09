Netflix, au milieu d’un retour de bâton sur la représentation sexualisée des enfants dans le drame récemment sorti “Cuties”, encourage les critiques à regarder le film – qui, selon elle, fait une déclaration sur les pressions auxquelles les jeunes filles sont confrontées pour se conformer aux modèles sociétaux de la sexualité féminine.

Le film, classé «TV-MA» pour la langue, est centré sur Amy, une jeune sénégalaise de 11 ans vivant à Paris qui rejoint une «clique de danse à l’esprit libre» (appelée «les mignonnes») pour échapper à sa famille. dysfonctionnement. Après sa sortie le 9 septembre sur Netflix, “Cuties” a suscité l’indignation pour avoir montré les filles exécutant des routines de danse hautement sexualisées et dépeignant les personnages dans d’autres situations sexuelles. Le contrecoup a inclus une pétition en ligne appelant les clients de Netflix à annuler leur abonnement sur “Cuties” et autres contenus “dérangeants” avec des enfants sur le service.

“Cuties” est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants “, a déclaré un porte-parole de Netflix dans une déclaration à Variety. «C’est un film primé et une histoire puissante sur la pression que subissent les jeunes filles sur les réseaux sociaux et de la société plus généralement en grandissant – et nous encourageons tous ceux qui se soucient de ces questions importantes à regarder le film.»

«Cuties» («Mignonnes») a été créée au Festival du film de Sundance 2019, où la scénariste-réalisatrice Maïmouna Doucouré a remporté le prix de la réalisation dramatique du cinéma mondial.

Dans un segment de six minutes accompagnant le film sur Netflix, Doucouré raconte qu’en effectuant des recherches pour le film, elle a rencontré des centaines de pré-adolescents pour comprendre comment ils percevaient leur féminité dans la société d’aujourd’hui.

«Nos filles voient que plus une femme est sexualisée sur les réseaux sociaux, plus elle réussit», dit-elle dans «Why I Made Cuties». «Et oui, c’est dangereux.»

Amy, la protagoniste du film, «navigue entre deux modèles de féminité», dit Doucouré – l’un représenté par les croyances traditionnelles de sa mère et l’autre par l’équipe de danse des «mignonnes». Amy pense qu’elle peut «trouver sa liberté grâce à ce groupe de danseurs et à leur hyper-sexualisation. Mais est-ce vraiment la vraie liberté? Surtout quand tu es enfant? Bien sûr que non.” Elle ajoute: «J’ai mis mon cœur dans ce film parce que c’est mon histoire.»

Selon le groupe de défense américain conservateur, le Parents Television Council, qui prétend avoir revu le film, «Cuties» est répréhensible en raison de sa sexualisation manifeste des personnages enfants. Le PTC dit qu’en plus des routines de danse et des costumes sexualisés des filles, une scène montre Amy en train de baisser ses sous-vêtements pour photographier ses parties génitales à publier en ligne. Dans une autre scène, elle tente de séduire un homme, qui est un membre de la famille, pour se sortir des ennuis pour avoir volé son téléphone portable.