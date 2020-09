L’automne approche, les festivités nationales arrivent, la NFL a commencé sa saison et cela ne veut dire qu’une chose: nous sommes sur le point d’entrer dans la meilleure période de l’année en termes de premières de films! Un exemple de ceci est l’arrivée de la première bande-annonce Le procès du Chicago 7 écrit et réalisé par Aaron Sorkin qui sortira sur Netflix le 16 octobre.

Le film parle de l’histoire des militants Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden et Bobby Seale qui à la Convention nationale démocrate de 1968 a commencé une manifestation pacifique contre la guerre du Vietnam qui s’est rapidement transformée en une série d’affrontements avec les forces armées américaines.C’est pourquoi ils ont été arrêtés, poursuivis et jugés sur les ordres du président Nixon, dans ce qui a été l’un des les chapitres les plus critiques de la politique américaine.

Le procès du Chicago 7 a un casting de luxe

Si l’histoire ne suffisait pas Le procès du Chicago 7 a un casting spectaculaire, dirigé par Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Michael Keaton, Yahya Abdul-Mateen II, Caitlin Fitzgerald et Alice Kremelberg, sans oublier que le scénario et la réalisation du film sont en charge de la Aaron Sorkin, Lauréat d’un Oscar pour le scénario de ‘The Social Network’ et également nominé pour son travail dans ‘Moneyball’ ou ‘Molly’s Game’, sans oublier sa participation à The West Wing, l’une des séries télévisées qu’il a réussi à capturer avec plus d’aplomb La dynamique fait bouger la Maison Blanche au quotidien.

La première du film intervient à un moment mémorable, car on pourrait dire que ce sera un prélude parfait aux élections présidentielles des États-Unis qui auront lieu le 3 novembre, et désormais, critiques et spécialistes désignent le film comme un meilleurs favoris pour la prochaine saison de récompenses, y compris les Oscars.

