Blackpink arrive sur un petit écran près de chez vous dans un prochain documentaire Netflix.

Blackpink: Light Up The Sky arrivera à Netflix le 14 octobre. Le nouveau film suit Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé de leur pré-début en tant que groupe à leur performance historique à Coachella en 2019. Le film proposera des interviews exclusives et jamais auparavant. vu des images.

“Nous sommes impatients de partager nos histoires personnelles avec Blinks partout dans le monde via Netflix!” Blackpink a déclaré dans un communiqué de presse: «Nous espérons que ce film apportera joie et lumière aux téléspectateurs, et ils apprécieront de voir notre voyage ensemble à l’écran au cours des quatre dernières années.

Le documentaire est réalisé par Caroline Suh et produit par Cara Mones. Il est produit par Jon Kamen, David Sirulnick et Zara Duffy de Radical Media.

«Le phénomène K-pop a balayé le monde et Blackpink est sans doute devenu le groupe de filles le plus reconnaissable et le plus populaire au monde.» Adam Del Deo de Netflix, vice-président du documentaire, a déclaré à Deadline. «La relation de confiance de la réalisatrice Caroline Suh avec Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa offre des moments organiques et honnêtes qui donnent aux téléspectateurs un regard intérieur authentique sur la vie de Blackpink, ainsi que le dévouement et la préparation exténuante que chaque membre met dans chaque chanson à succès, l’histoire -making performance et visite de l’arène à guichets fermés. Nous sommes ravis de présenter leur histoire à leurs fans du monde entier. »

De plus, Blinks bénéficiera également de quatre nouvelles icônes utilisateur Netflix avec leurs artistes préférés.

Voir les réactions des fans ci-dessous.