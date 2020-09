Certaines plateformes de streaming ont mis certaines de leurs productions gratuitement. Pendant la pandémie et le verrouillage, cela visait à aider les utilisateurs à se retrouver de la meilleure façon possible. Cependant, c’est une stratégie pour inviter les gens à embaucher vos services en donnant un avant-goût de ce qu’il y a.

Et maintenant c’est au tour de Netflix, une plate-forme qui, à partir d’aujourd’hui, met gratuitement certaines de ses productions originales. Et ce n’est pas n’importe quelle liste, mais de ses séries et films les plus réussis ces derniers temps. Ici nous vous laissons la liste complète et nous expliquons comment la question va se passer.

Comment puis-je accéder gratuitement aux séries et aux films?

C’est très facile. Premier, Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Netflix ou d’être enregistré. Précisément, cette action consiste à inviter les utilisateurs à contracter le service pour voir s’ils sont convaincus par le catalogue. De cette façon, tout ce que vous avez à faire est d’accéder à ce LIEN et de commencer à explorer les productions disponibles.

Selon la plateforme, Netflix a fait une sélection spéciale de 10 productions ce sera gratuit pour une période de temps incertaine. La recommandation est que voir ce qui est disponible en ce moment avant de changer la liste et ils vous attrapent dans une courbe …

Quelles sont les séries que nous pouvons regarder gratuitement?

Sur la liste des 10 productions gratuites, sept sont des séries et il existe une grande variété de titres pour tous les goûts, tous les âges et même les genres. Pour commencer, Netflix a intégré la série Stranger Things, l’un des plus réussis de la plateforme. Actuellement, les trois premières saisons sont disponibles et sa quatrième tranche est attendue d’ici la fin de 2020.

Maintenant bien. Que dois-je savoir? De toutes ces séries, seul le premier épisode de la première saison sera disponible gratuitement. À la fin du chapitre, Netflix vous invitera à vous inscrire avec un abonnement ou à continuer à explorer le contenu gratuit. La même chose se produit avec le reste de la série.

Des choses plus étranges

Grace et Frankie

Quand ils nous voient

Notre planète

Élite

L’amour est aveugle

The Boss Baby: retour aux affaires

Maintenant bien. Avant le début de l’épisode disponible gratuitement, Netflix vous avertit du contenu que vous êtes sur le point de regarder. Par exemple, lorsque vous choisissez Elite, la série espagnole à succès, un avertissement apparaît dans lequel suggérer un âge pour commencer à visionner du contenu. Dans ce cas, les plus de 17 ans, car il y a des scènes de sexe, de violence, de langage violent et plus encore.

Quels sont les films Netflix?

Trois films sont disponibles, et Ce sont les productions les plus réussies de la plateforme ces dernières années. Boîte à oiseaux, qui a été créée à la fin de 2018, met en vedette Sandra Bullock et est devenue la production originale la plus regardée à l’époque. Un détail important est qu’ils préparent une suite et la partition du film a été fournie par Trent Reznor.

Mystère de meurtre Il met en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston, et son casting comprend l’acteur Luis Gerardo Méndez. Lors de sa première à l’été 2019, a battu tous les records sur la plate-forme. Et bien sûr, Netflix a donné le feu vert pour une deuxième tranche. avec les mêmes protagonistes. Ce film fait partie du top 10 des films originaux les plus visionnés de l’histoire de la plateforme. Nous vous laissons la liste complète ICI.

Et enfin, c’est Les deux papes, le film de Fernando Meirelles avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, qui jouent le pape Benoît XVI et le pape François, respectivement. Le film a reçu plusieurs nominations aux Oscars dans les catégories de Meilleur acteur pour Pryce, acteur de soutien pour Hopkins et meilleur scénario adapté.

Boîte à oiseaux

Mystère de meurtre

Les deux papes