Netflix a surpris les fans de « The Witcher » avec un documentaire sur les coulisses de la série.

Un nouveau documentaire publié par Netflix raconte les coulisses de The Witcher de Henry Cavill.

Netflix a surpris les fans avec un nouveau documentaire fascinant sur la façon dont l’équipe derrière The Witcher de Henry Cavill a donné vie à la série fantastique et audacieuse. La série a récemment repris la production au Royaume-Uni après avoir été interrompue pendant des mois en raison de la pandémie en cours, et Henry Cavill lui-même a partagé une nouvelle photo sanglante de son travail sur le nouveau lot d’épisodes. Mais si vous aimez avoir un aperçu rare de la production d’un projet à gros budget comme The Witcher de Netflix, ce documentaire est incontournable.

Une bande-annonce du documentaire taquinant à quoi s’attendre alors que Netflix lève le rideau tombé sur Twitter, les fans adorant le contenu surprise du service de streaming. On peut voir brièvement Henry Cavill discuter du temps qu’il faut pour s’entraîner pour les impressionnants combats à l’épée de la série, tandis que le sujet des monstres et des effets pratiques revient également. Jetez un œil au teaser du documentaire The Witcher de Netflix ci-dessous.

Régalez vos yeux sur l’histoire derrière le continent. Regardez Making The Witcher, maintenant sur @netflix. pic.twitter.com/80sVbYzigG – The Witcher (@witchernetflix) 26 août 2020

Avez-vous déjà regardé le documentaire The Witcher de Netflix? Êtes-vous impatient de voir Henry Cavill dans la deuxième saison? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Witcher de Netflix:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est un conte épique sur le destin et la famille. Geralt of Rivia, un chasseur de monstres solitaire, a du mal à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le propulse vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus instable.

The Witcher met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, Freya Allan dans Ciri, Anya Chalotra dans Yennefer, Jodhi May dans Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson dans Eist, Adam Levy dans Mousesack, MyAnna Buring dans Aretuza et Millie Brady dans Princess Renfri, avec Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read comme sorcières novices.

La saison 1 de The Witcher est maintenant disponible sur Netflix. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant The Witcher et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu vidéo à l’avenir!

Source: Netflix

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.