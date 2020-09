Après avoir signé un accord en 2014 pour produire six films avec Netflix, Adam Sandler semblait sur le point de prendre le contrôle de la plate-forme de streaming avec sa marque de comédie signature. Maintenant, après la sortie de cinq de ces films, il est prudent de dire qu’ils n’ont pas très bien résonné auprès des critiques, même si la plupart d’entre eux ont eu beaucoup de succès auprès des abonnés. En fait, Murder Mystery est l’un des films les plus populaires de Netflix, montrant que l’humour de Sandler peut toujours réussir à trouver un public.

Plus tôt cette année, il a signé un accord pour prolonger son contrat au-delà des six images originales pour en inclure quatre autres, mais avant même de commencer sur celles-ci, il a encore une dernière entrée en route depuis son accord initial. Et à partir d’aujourd’hui, nous savons enfin quand il sortira sur Netflix.

Le géant du streaming a annoncé que Hubie Halloween tomberait le 7 octobre, garantissant ainsi aux abonnés suffisamment de temps à regarder avant Halloween pour les aider à entrer dans l’esprit des fêtes. Ils ont également partagé les premières photos du prochain film, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Hubie Halloween raconte l’histoire de Hubie DuBois (Adam Sandler), un bénévole communautaire inhabituel mais sympathique qui est généralement moqué par les citoyens locaux pour être étrange. Mais quand il se retrouve au milieu d’une affaire de meurtre le soir d’Halloween, il est peut-être le seul à pouvoir régler les choses.

Le film a été réalisé par Steve Brill et met également en vedette des habitués de Sandler comme Kevin James, Rob Schneider et Steve Buscemi aux côtés d’une foule d’autres acteurs de renom. Inutile de dire que si vous recherchez un peu d’humour et un peu de fun, vous feriez bien d’attraper Hubie Halloween le 7 octobre.

