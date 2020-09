La série d’animation DreamWorks «Jurassic World: Camp Cretaceous», qui arrive sur Netflix le 18 septembre, plonge immédiatement les téléspectateurs dans l’univers de la populaire franchise – des prises de vue tremblantes, un Tyrannosaurus rex rugissant et des personnages fuyant les dinosaures en train de s’écraser.

Alors que nous reculons, les téléspectateurs peuvent voir la chambre du jeune Darius (exprimé par Paul-Mikél Williams), qui joue à un jeu vidéo alors qu’il est sur le point de partir à Isla Nublar avec d’autres campeurs adolescents (et va bientôt faire face à des terreurs similaires. ).

La méta-ouverture est une capture, mais pour Kathy Tran, directrice de l’éclairage / composition de CG, dont le travail consiste à utiliser des nuances subtiles de lumière et de couleur pour donner à un spectacle son aspect, le degré de difficulté à distinguer entre le monde d’un jeu vidéo et un le monde «réel» animé était élevé.

Il a fallu trois essais pour obtenir l’effet souhaité. Les commentaires du producteur exécutif Scott Kreamer et du producteur superviseur Aaron Hammersley sur le premier passage de Tran sur les lieux étaient que cela ne ressemblait pas assez au jeu. Tran a donc étudié des jeux de survie à la première personne tels que ARK: Survival Evolved et The

Forêt. Elle a augmenté la saturation des couleurs dans le jeu vidéo Jurassic World, ajoutant du vert à l’environnement – plus d’herbe et de feuillage autour des dinosaures. Kreamer, cependant, estimait que le jeu avait maintenant trop de saturation.

Tran a pu équilibrer les choses en ajoutant une couche de saturation du bruit – une très petite pixellisation des couleurs qui empêche les choses d’avoir l’air trop riches. «Sans cet élément, les images étaient trop claires», dit-elle.

Dans l’épisode 3, Tran a travaillé avec l’équipe d’animation pour livrer une scène dans laquelle les campeurs Darius, Brooklynn (exprimé par Jenna Ortega), Ben (Sean Giambrone) et Kenji Kon (Ryan Potter) visitent le parc. La scène, un hommage au «Jurassic Park» original, dans lequel les personnages rencontrent les dinosaures pour la première fois, commence avec un ciel couvert qui se transforme en tempête. L’objectif de Tran: «Comment rendre cela plus majestueux? Il fallait se sentir authentique et inspirant », dit-elle.

En utilisant le logiciel de rendu 3D V-Ray sur l’application graphique Maya pour réaliser le photoréalisme, puis en composant les images avec Nuke, elle a ajouté la lumière du soleil à travers les nuages. «J’ai continué à ajouter des couches de rayons et d’atmosphère pour lui donner ce look», explique Tran. Elle ne tarde pas à féliciter le directeur de l’animation CG Daniel Godinez pour son suivi de caméra et sa mise en page de la scène. «Ces mouvements ont contribué à mettre en valeur les rayons volumétriques traversant les nuages ​​parce que vous pouvez les voir se déplacer avec la caméra», dit-elle.

La séquence la plus compliquée est survenue dans l’épisode 6 – une scène de cascade avec des parasaurolophes bioluminescents qui devaient être livrés au moment où la pandémie obligeait les équipes à travailler à domicile. «Je n’avais pas configuré ma station pour effectuer un étalonnage des couleurs afin de revoir mes photos», explique Tran. Mais l’équipe informatique l’a rapidement mise sur pied.

«Les séquences d’eau sont les plus difficiles à réaliser», explique Tran, «car elles impliquent l’incorporation de plusieurs éléments dans le FX.» La séquence comprend de la mousse et du brouillard, qui utilisent un nombre massif de particules rendues. «Nous avons ajouté tous ces éléments au FX pour rendre la photo plus convaincante.»