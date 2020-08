Si vous étiez l’un de ces joueurs passionnés dans les années 90, vous vous en souvenez sûrement Resident Evil. Le premier titre a époustouflé nos esprits avec son histoire particulière, pleine de zombies et beaucoup de terreur, était si populaire et si populaire qu’elle est devenue une franchise qui, à ce jour continue de produire des jeux vidéo très intéressants, mais il a fait le grand pas dans le monde entier lorsqu’ils ont adapté son intrigue sur grand écran.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier film inspiré du jeu original est sorti au début de 2002, avec Mile de Jovovich Comment Alice Abernathy. À la surprise de beaucoup, il a reçu de bonnes critiques et de là est venue une série de suites qui, pour être honnête, n’étaient pas les meilleures et laissaient beaucoup à désirer, c’est pourquoi tout s’est terminé en 2016 quand ils ont sorti la dernière cassette, Resident Evil: Le dernier chapitre.

Resident Evil revient … et non sous forme de jetons

Mais maintenant, Resident Evil aura un second souffle sur les plateformes numériques parce que Netflix travaille pour apporter une série d’action en direct Inspiré de la franchise populaire. Selon Variety, le géant du streaming met les batteries dans un projet basé sur les premiers titres Capcommettant en vedette des personnages comme Albert Wesker, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy et plus encore.

Les détails qu’ils ont révélés étaient très peu nombreux mais précis, car ce sera une série de huit chapitres d’une heure chacun, et que Films de Constantin – qui a produit les six films sortis en salles – sera en charge de la production. Bien que ce qui a attiré l’attention, c’est que Andrew Dabb, l’esprit derrière la série Surnaturel, sera l’écrivain, le producteur exécutif et le showrunner, et pas seulement cela, aussi Bronwen Hughes (Les morts qui marchent) dirigera les deux premiers épisodes.

Andrew Dabb fixe des attentes très élevées pour cette série

Selon la même source, Dabb a dit à plusieurs reprises qu’il aimerait adapter Resident Evil dans une série (parce que c’est son jeu préféré de tous les temps) et pour ce que ça compte, ce sera une histoire très dense: «Je suis incroyablement excité de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et d’apporter la première série (…) Ce sera pour tous les types de fans, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complétée avec beaucoup de vieux amis, et certaines choses (sanglantes, folles) que les gens n’ont jamais vues auparavant ».

Comme si cela ne suffisait pas Grâce à ses réseaux sociaux Netflix a confirmé la nouvelle en publiant une image du scénario du premier chapitre de la série. De plus et pour nous laisser piquer, ils ont également partagé un tout petit synopsis de ce que nous pouvons voir dans cette production qui Jusqu’à présent, il n’a pas de date de sortie: « Lorsque les garçons Wesker déménagent à New Racoon City, les secrets qu’ils découvrent pourraient être la fin du monde. »