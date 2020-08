Sur la base des événements des derniers jours, vous pensez que Netflix avaient l’intention de prendre autant de leurs émissions les moins rentables que possible à l’arrière de leur siège social et de leur envoyer le chemin de Old Yeller, mais vous avez lu ce titre correctement, et le service de streaming a en effet renouvelé l’un de leurs plus succès récents pour une deuxième saison.

Je ne suis pas d’accord avec cela, la société et Altered Carbon ont peut-être tous mordu la balle et envoyé les fans dans une crise furieuse, mais Warrior Nun a récemment été récompensé par une deuxième série, et maintenant la série de science-fiction allemande Biohackers l’a officiellement a également reçu le feu vert pour se préparer à de nouveaux épisodes.

La décision de Netflix semble toujours être une décision financièrement motivée, avec le tournage basé en Europe pour Warrior Nun et Biohackers fonctionnant sans aucun doute beaucoup moins cher que les efforts des États-Unis.Je ne suis pas d’accord avec ceci et la société, tandis que Altered Carbon aurait coûtent jusqu’à 10 millions de dollars par épisode à produire.

Biohackers n’a fait ses débuts que la semaine dernière, donc la série a dû attirer un nombre assez important pour être renouvelée si rapidement, et continue la série d’originaux acclamés de Netflix en provenance d’Allemagne, suivant les traces de la science-fiction époustouflante Dark, drame captivant Unorthodox et conte de passage à l’âge adulte Comment vendre des médicaments en ligne (rapide).

La prémisse des étudiants universitaires qui se mêlent au monde hautement illégal de l’expérimentation génétique est mûre pour une exploration plus approfondie, sans aucun doute, et les acteurs et l’équipe de base devraient tous revenir. Et sans pénurie de grandes idées et de thèmes nobles lancés lors de la première saison, les Biohackers continuent de voler fermement sous le radar en tant que l’un des NetflixJoyaux cachés, nous avons hâte de voir ce qui va suivre.