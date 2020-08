Netflix fait partie des sources de divertissement en streaming les plus populaires au monde, et le site Web de la société vient de subir une refonte majeure qui est en cours de déploiement.

Des changements majeurs ont été apportés au comportement du site lors de la navigation dans les films et les émissions de télévision.

Le plus grand changement est la façon dont le site affiche désormais les pages de films et de séries télévisées, offrant aux utilisateurs un accès à tous les épisodes, bandes-annonces, contenus similaires et informations sur la distribution / classement / genre sans avoir à cliquer entre les onglets.

Netflix est devenu l’une des plus grandes plates-formes de divertissement au monde et a subi de nombreux changements importants en cours de route. En fait, bon nombre des plus grands fans du site n’ont peut-être même pas été abonnés depuis assez longtemps pour se rendre compte que Netflix a fait ses débuts en tant que service de location de DVD par courrier. La transition de la société vers le géant du streaming en ligne a connu de nombreux rebondissements en cours de route, mais le plus grand changement est survenu en 2013 lorsque Netflix a commencé à produire et à publier son propre contenu original. De nos jours, les originaux Netflix sont évidemment le plus gros tirage du service.

Netflix vient d’annoncer sa liste de sorties de septembre 2020 et vous trouverez 62 nouveaux films, émissions et offres spéciales originaux dans le calendrier du mois prochain. Bien sûr, août 2020 n’est pas encore terminé et il y a 60 originaux Netflix différents sur l’ardoise ce mois-ci. Si vous avez tendance à regarder vos films et émissions Netflix préférés sur le site Web de l’entreprise plutôt que sur une application Smart TV ou une application mobile, vous remarquerez quelque chose de différent dans les jours et les semaines à venir. C’est vrai, le site Netflix vient de subir une refonte assez importante que nous pensons que les utilisateurs vont adorer.

De nombreuses personnes lisant ceci peuvent déjà avoir accès au nouveau design, qui a commencé à être déployé plus tôt ce mois-ci. Si vous voulez le voir par vous-même, rendez-vous simplement sur la page d’accueil de Netflix sur votre ordinateur. Cependant, beaucoup plus de gens n’ont toujours pas vu les changements, en particulier sur les marchés internationaux en dehors des États-Unis.

Les changements les plus importants concernent la façon dont les pages de contenu sont affichées. En fait, le contenu n’est même plus affiché sur sa propre page. À la place, les films et les émissions de télévision apparaissent en superposition au-dessus de votre chronologie principale.

Sur l’ancien site, cliquer sur une vignette sur l’écran de navigation principal, votre liste ou une page de genre déclencherait une animation de style déroulant affichant une vignette plus grande et des informations de base. Cliquer sur le titre ouvrirait alors la page principale du film ou de l’émission, et cliquer sur la vignette lirait le titre.

Avec le nouveau design, cliquer sur une vignette ouvre la superposition que vous voyez dans l’image ci-dessus. Vous pouvez lire le titre, le noter et l’ajouter ou le supprimer de votre liste. Si vous regardez une série, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous verrez tous les épisodes – comme ceci:

Faites défiler un peu plus et vous arriverez à une nouvelle section impressionnante qui affiche des titres similaires dans une disposition en mosaïque. Si vous regardez une émission ou un film que vous appréciez, cette nouvelle section est un excellent moyen de découvrir un contenu similaire que vous auriez pu manquer autrement.

Dernier point mais non le moindre, vous pouvez faire défiler vers le bas où vous trouverez les deux dernières sections. Tout d’abord, il existe une collection de contenus tels que des bandes-annonces, des fonctionnalités spéciales, etc. sur lesquelles vous pouvez cliquer pour regarder. En dessous, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le film ou l’émission, telles que le cas, les informations sur le genre, les notes de maturité, etc. L’ancien design à onglets a maintenant disparu, comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran.

Jusqu’à présent, nous sommes de grands fans du nouveau design et nous pensons que nos lecteurs le seront également. Vérifiez-le si vous avez déjà accès à la refonte, sinon il devrait bientôt commencer à se déployer dans votre région.

