Newcastle United cherche à décharger DeAndre Yedlin et a identifié l’international japonais de Bologne, Takehiro Tomiyasu, évalué à 15 millions de livres sterling, comme un remplaçant, selon The Chronicle.

Un joueur clé sous Rafa Benitez, l’arrivée de Steve Bruce n’a pas fait beaucoup de bien à la carrière des Magpies de Yedlin.

L’ancien flyer de Tottenham et Sunderland n’a commencé que dix matchs de Premier League en 2019/20, parfois derrière Emil Krafth et Javi Manquillo dans l’ordre hiérarchique.

Et, avec seulement un an de son contrat, tous les signes suggèrent que Newcastle fait un effort pour vendre l’un des joueurs les plus rapides de la division avant qu’il ne repart pour rien dans neuf mois.

The Chronicle affirme que les géants du nord-est offrent activement Yedlin, né à Seattle, à des prétendants potentiels tout en faisant leur déménagement pour Tomiyasu.

Agée de 21 ans, la starlette de Serie A compte déjà 18 sélections pour son pays et est évaluée à 15 millions de livres sterling après une seule saison de football italien.

Tomiyasu n’est pas seulement un arrière droit avant-gardiste et athlétique, mais aussi un défenseur central plus que compétent – suggérant qu’il donnerait à Bruce beaucoup d’options et d’adaptabilité à l’arrière.

The Chronicle affirme que Tomiyasu, une signature typique de Mike Ashley avec une valeur de revente élevée, a été repérée par Newcastle avant le verrouillage.

Cependant, convaincre Bologne d’encaisser des fonds peut être plus facile à dire qu’à faire.

“Nous ne le vendrons pas car le chiffre payé ne serait pas suffisant pour refléter à quel point il est un grand joueur”, a déclaré le réalisateur Walter Sabatini à Goal en juillet.

«À l’heure actuelle, personne n’est capable d’évaluer pleinement ce qu’est et peut devenir Tomiyasu.»

