NEWS WATCH: VOYAGEURS d’Aron Wiesenfeld de Clover Books est maintenant sur Kickstarter

Clover Press célèbre les œuvres récentes du peintre de renom

L’artiste acclamé Aron Wiesenfeld est réputé pour ses peintures énigmatiques, mettant en vedette des personnages dans des paysages solitaires qui capturent un sentiment de mélancolie, d’isolement et de laisser derrière l’innocence. Maintenant, Clover Press célèbre les œuvres les plus récentes de l’artiste dans Travellers, un nouveau livre contenant plus de 100 pages de peintures de l’artiste réalisées depuis 2014, organisées et conçues par l’artiste lui-même. Les voyageurs financent maintenant sur Kickstarter.

Travelers est un livre d’art en couleur de 10 “x 10” présentant les dernières œuvres d’art de l’artiste du sud de la Californie, dans lequel il utilise divers outils, notamment des huiles, du fusain, de l’aquarelle et un crayon. Wiesenfeld transforme une toile vierge en de belles images représentant des figures étranges et touchantes de désespoir et d’espoir. Ses sujets semblent être des étrangers dans leur monde, plus à l’aise de faire partie du paysage qui les entoure.

Wiesenfeld est un ancien dessinateur de bandes dessinées qui a fourni des couvertures pour la série phare Y The Last Man et des bandes dessinées illustrées pour Marvel, Image et DC. Aujourd’hui, il vit à San Diego, avec sa femme et son fils, et consacre son temps à la peinture. Il prépare actuellement sa 11e exposition personnelle de peintures et de dessins. Ceci est son premier livre avec Clover Press.

«Je connais Robbie Robbins et Ted Adams depuis longtemps», a déclaré Wiesenfeld. «Ils étaient les fondateurs originaux d’IDW Publishing, qui, en tant qu’entreprise, avait toujours les plus hauts standards de qualité. IDW a publié mon premier livre, The Well, qui était une production de premier ordre – de la conception, en passant par le papier et la qualité d’impression. Alors, quand Robbie m’a dit que lui et Ted avaient quitté IDW pour créer leur propre éditeur boutique qui se concentrerait sur les projets qui les passionnaient et qu’ils voulaient que l’un de leurs premiers projets soit mon nouveau livre, j’ai été honoré et ravi, Pour dire le moins!

«Le nouveau livre, Travellers, reprend là où The Well s’est arrêté. Il comprend des œuvres d’art de 2014 à nos jours. Aussi fier que je sois de mon premier livre, je dois dire que les voyageurs, c’est mieux. Le puits a couvert 15 ans de création artistique et a inclus une grande partie de mes débuts en tant que peintre. Les voyageurs sont plus cohérents sur le plan stylistique, et ils sont également organisés par thème, comme une histoire. En le feuilletant, on peut voir un personnage central voyager à travers les saisons et les paysages, et la juxtaposition d’images suggère des histoires potentielles au lecteur, ce que j’essaie toujours de faire dans mes peintures individuellement.

Travellers propose une merveilleuse introduction du critique d’art new-yorkais Kimberly Powers. Elle écrit: «Les peintures de Wiesenfeld regorgent d’allégories et de références historiques de l’art profondément cachées, allant des tapisseries byzantines aux mouvements du tonalisme du XIXe siècle (avec un clin d’œil et un clin d’œil aux nocturnes de Whistler) et des paysages influencés par le peintre romantique allemand Caspar David Friedrich. Il parcourt les royaumes de la peinture narrative comme un voyageur dans le temps du XXIe siècle, nous emmenant dans son voyage, pour que nous devenions tous compagnons dans son voyage de découverte artistique.

La campagne des voyageurs a plusieurs niveaux, y compris une couverture souple; une couverture rigide; une housse rigide; et des couvertures cartonnées avec des tirages d’archives en édition limitée. Pour les mises à jour, suivez Wiesenfeld sur Instagram, Twitter et Facebook et suivez Clover Press sur Instagram, Twitter et Facebook.

Pour soutenir la campagne, visitez Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/cloverpress/aron-wiesenfelds-travelers-art-book.

Les peintures de Wiesenfeld ont attiré l’attention des artistes et des critiques:

«Aron Wiesenfeld. Comme Hopper, il se préoccupe de la solitude, comme Magritte il est ensorcelé par le mystère. —Guillermo Del Toro

«Tel un maître cuisinier équilibrant les saveurs, Aron crée un festin visuel parfait, associant des palettes de couleurs subtiles à des récits, des atmosphères et des humeurs suggestifs.» – Juxtapoz

«Scènes calmes de mélancolie et de mystère juvéniles.» – Colossal

«Magnifiquement rendu et atmosphérique.» – Hi-Fructose

«Il y a une richesse dans la couleur d’Aron même quand il semble être un monde gris sans joie rempli de fantômes. Le spectateur peut être à la fois charmé et hanté par son travail. Catégoriser son style de peinture peut également nous échapper. Le surréalisme ne semble pas être la classification parfaite. Le dessinateur et le réaliste classique semblent s’appliquer également. Je ne connais pas bien Aron, mais si le travail d’un artiste est une représentation d’eux-mêmes, cela me donne envie de mieux connaître cette énigme très originale d’un artiste. »- William Wray

NEWS WATCH: VOYAGEURS d’Aron Wiesenfeld de Clover Books est maintenant sur Kickstarter

Comme ça:

J’aime chargement…

Auteur: Carlos Morales

En tant que nerd né, mon amour pour les bandes dessinées, les mangas, les animes, Buffy, Star Trek et toutes les choses geek m’ont heureusement conduit ici et vers vous.

Découvrez les NOUVELLES sorties hebdomadaires de bandes dessinées sur comiXology.com!