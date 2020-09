Nick Cave sortira un album live et un film en novembre. Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace a été enregistré en juin de cette année dans le lieu emblématique du nord de Londres, alors que le Royaume-Uni sortait du verrouillage.

«Le film Idiot Prayer a évolué à partir de mes événements« Conversations avec… »», dit Cave. «J’ai adoré jouer des versions déconstruites de mes chansons lors de ces spectacles, les distillant dans leurs formes essentielles. J’ai senti que je redécouvrais les chansons une fois de plus, et j’ai commencé à penser à entrer dans un studio et à enregistrer ces versions réinventées à un moment donné – chaque fois que je pourrais trouver le temps.

«Ensuite, la pandémie est arrivée – le monde s’est enfermé et est tombé dans un silence étrange et réfléchi. C’est dans ce silence que j’ai commencé à penser à l’idée non seulement d’enregistrer les chansons, mais aussi de les filmer.

«Nous avons travaillé avec l’équipe de l’Alexandra Palace – un lieu que j’ai joué et que j’aime – pour obtenir un rendez-vous pour filmer dès qu’ils ont été autorisés à nous rouvrir le bâtiment.

«Le 19 juin 2020, entourés d’officiers Covid avec des rubans à mesurer et des thermomètres, des gaffers masqués et des caméramans, des techniciens à l’air nerveux et des seaux de gel pour les mains, nous avons créé quelque chose de très étrange et de très beau qui parlait de cette époque incertaine, mais qui était en aucun cas incliné par elle.

« C’est l’album tiré de ce film. C’est une prière dans le vide – seul à l’Alexandra Palace – un souvenir d’un moment étrange et précaire de l’histoire. J’espère que vous l’apprécierez. »

Le film Idiot Prayer – Nick Cave Alone at Alexandra Palace sortira au cinéma le 5 novembre, tandis que la bande originale sortira deux semaines plus tard le 20 novembre. Il sera disponible sur CD et double-vinyle, ainsi que via le canaux de streaming habituels. Liste complète des pistes ci-dessous.

Idiot Prayer: Liste de chansons de Nick Cave Alone At Alexandra Palace

1. Chanson tournante

2. Prière idiote

3. Eaux tristes

4. Oratoire de Brompton

5. Palais de Montezuma

6. Fille en ambre

7. L’homme dans la lune

8. Nobody’s Baby Now

9. (Êtes-vous) celui que j’attendais?

10. Vous attend

11. Le Mercy Seat

12. Euthanasie

13. Rue Jubilee

14. Loin de moi

15. Il vous veut

16. Higgs Boson Blues

17. Plus étrange que la gentillesse

18. Dans mes bras

19. Le chant du bateau

20. Papa ne vous quittera pas, Henry

21. Cheveux noirs

22. Navire galion

(Crédit d’image: Bad Seed Ltd)