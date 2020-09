Nick Cordero, l’acteur de Broadway décédé en juillet d’un coronavirus à l’âge de 41 ans, est resté dans les mémoires dimanche comme un méga-talent avec une présence imposante et un baryton enroué, qui est resté humble sur ses nombreux succès lorsqu’il ne prenait pas le devant de la scène.

La star nominée aux Tony de «Bullets Over Broadway», «The Toxic Avenger» et «Waitress» a été honorée lors d’un hommage commémoratif spécial diffusé sur Broadway on Demand. Il a été diffusé comme les scènes où Cordero s’est fait une réputation d’interprète avec un potentiel apparemment infini, assombri et vide. Broadway est fermé depuis mars lorsque le COVID-19 a commencé à se répandre dans la ville de New York, et on ne sait pas quand les théâtres pourront rouvrir. Le centre spirituel de la vie professionnelle de Cordero est peut-être fermé, mais pendant au moins deux heures, les membres de la communauté du showbiz se sont réunis virtuellement pour célébrer la vie de Cordero avec des chansons des comédies musicales dans lesquelles il est apparu et des souvenirs personnels d’une carrière prometteuse interrompue.

“Nick voudrait que ce mémorial soit une célébration – quelque chose qui fait sourire les gens, qui fait chanter les gens, qui fait que les gens se souviennent de sa vie d’une manière magnifique”, a déclaré Amanda Kloots, l’épouse de Cordero, dans ses remarques liminaires. «Nick s’est toujours senti tellement béni. Il m’a toujours dit ça.

Kloots a documenté la bataille de plus de 90 jours de Cordero contre le coronavirus – ses revers, qui comprenaient l’amputation de la jambe et le fait d’être mis dans un coma médicalement provoqué – sur les réseaux sociaux. Alors que son état empirait, les fans et ses collègues se sont rassemblés autour de l’acteur en publiant des messages de soutien comprenant un hashtag #wakeupnick.

Ce n’était pas seulement la voix chantante de Cordero ou ses talents d’acteur qui le rendaient si aimé. Alors même que sa carrière sur scène décollait, Cordero est resté en contact avec des gens de Hamilton, en Ontario, la ville portuaire canadienne où il a grandi (son orthodontiste est allé à chaque spectacle où il est apparu), et a pris le temps de signer des autographes pour les fans après les représentations. .

L’amour de Cordero pour les arts s’étend au-delà de Broadway. Il était un chanteur et compositeur, qui est également apparu à la télévision dans les épisodes de «Blue Bloods», «Law & Order: Special Victims Unit» et «Lilyhammer».

«Nick était un chercheur», a déclaré Lesley Cordero, la mère de l’acteur. «Il a dû essayer toutes les facettes de l’industrie de la performance et il y en avait tellement d’autres que je sais qu’il voulait faire.

Le service commémoratif comprenait des photos de famille, des vidéos de mariage et des séquences des rôles les plus célèbres de Cordero, ainsi que des aperçus des premières apparitions dans des productions de répertoire et des comédies musicales scolaires. Il comprenait également des hommages de nombreux notables qui partageaient la scène, travaillaient avec ou admiraient Cordero, notamment la réalisatrice de «Bullets Over Broadway», Susan Stroman, le producteur de «A Bronx Tale», Robert De Niro, la co-vedette de «A Bronx Tale», Richard Blake et chanteuse et compositrice Linda Perry.

«Nous nous retrouverons tous là-haut un jour, mais il est parti, bien trop tôt», a déclaré De Niro.

Stroman a déclaré qu’elle avait un souvenir durable de Cordero, le projecteur le frappant sur la scène St. James alors qu’il tapait = dansait à travers un grand numéro.

«Rien ne vous aide plus à comprendre l’art éphémère de la vie que de vivre la mort de quelqu’un que vous aimez, en particulier quelqu’un qui meurt si jeune», a déclaré Stroman. «Le don le plus important de la vie, ce sont les personnes dans nos vies. Les personnes avec lesquelles nous sommes vraiment en contact, avec lesquelles nous nous lions, aimons et partageons des souvenirs. En quelques années, j’ai la chance d’avoir partagé de nombreux souvenirs de la vie de Nick.

L’hommage de deux heures était gratuit, mais les téléspectateurs étaient encouragés à donner de l’argent. Les fonds seront utilisés pour soutenir Save the Music, une organisation à but non lucratif qui soutient des programmes d’éducation musicale dans les écoles publiques.