Il est important d’avoir une représentation à la télévision et à cause de cela, les gens étaient ravis d’apprendre que Nickelodeon travaillait sur une série de dessins animés pour enfants qui mettrait en vedette une famille noire et se centrerait sur une petite fille. Le projet, intitulé Fabriqué par Maddie, a été annoncée le 1er septembre et diffusée le 13 septembre, mais il y avait un problème flagrant que les gens avaient avec l’annonce: il semblait être très proche de Amour de cheveux, un court-métrage mettant en scène une famille noire, également centré sur une petite fille.

«Made by Maddie» présente des similitudes frappantes avec «Hair Love».

Selon un communiqué de presse, Made by Maddie a été créé par Paula Rosenthal et produit par Silvergate Media. L’histoire est celle d’une fillette de 8 ans qui “utilise son imagination et son ingéniosité en matière de design pour transformer chaque problème en un problème avec la solution de mode parfaite.”

Made by Maddie a été allumé pour la première fois en 2018, selon Animation Magazine, et allait à l’origine s’appeler Fashion Ally.

Les personnages de la série incluent Maddie, sa mère et son père, et son animal de compagnie, un chat gris. C’est le look de la famille qui a été remis en question sur les réseaux sociaux et en a fait un sujet tendance avec des gens disant que la famille dans Made by Maddie est une copie de base de la famille dans le court-métrage Hair Love.

Hair Love est un court-métrage oscarisé écrit et réalisé par Matthew A. Cherry, et il suit l’histoire d’un père noir qui doit coiffer sa fille pour la première fois. Le film a été produit après une campagne réussie de Kickstarter en 2017 pour le faire, et il était si populaire que l’histoire a été publiée sous forme de livre pour enfants en mai 2019 avec des illustrations de Vashti Harrison.

Le court métrage est même en train de devenir une série animée elle-même, avec le nouveau titre de Young Love, pour HBO Max. Matthew devrait être le showrunner de la série de 12 épisodes, aux côtés de Carl Jones, connu pour The Boondocks et Black Dynamite.

Bien que la prémisse de la série Made by Maddie soit différente de celle de Hair Love, les conceptions des personnages se ressemblent et beaucoup l’ont appelé sur Twitter. Il y avait aussi le problème supplémentaire que le showrunner de Made by Maddie est une femme blanche.

Pourquoi ces personnages ressemblent-ils exactement à la famille dans “Hair Love” de Matthew Cherry, comme le chat? 😒 – 🌒J ne s’en va pas (@paraempathetic) 1 septembre 2020

Les gens ont dit que les illustrations de l’émission Nick Jr. étaient très similaires à celles de Hair Love, “jusqu’au chat”. Plusieurs fans inquiets ont tweeté cela au créateur de Hair Love, Matthew A. Cherry, qui a confirmé qu’il n’était pas impliqué dans ce projet avec Nick Jr.

“@MatthewACherry, VEUILLEZ me dire que vous allez faire quelque chose à ce sujet. Je pensais légitimement que Hair Love recevait une série animée”, a tweeté une personne. Ajoutant: “Cela seul devrait vous en dire assez.”

Matthew a répondu en tweetant: “Nous recevons une série et ce n’était pas ça.”

Malgré la controverse, certains ont noté que l’émission, ayant une prémisse assez unique, peut encore «être globalement positive».

je veux juste préciser que made by maddie apporte quelque chose de nouveau à la table, avec son thème étant une petite fille avec des parents solidaires à la mode, son effet sera globalement positif! nick jr n’a tout simplement pas eu à appuyer sur le copier-coller sur le travail d’un créateur noir sans son implication – ❥ (@softblackgirls) 2 septembre 2020

Jusqu’à présent, Nickelodeon ni personne de Silvergate Media n’a répondu à la controverse.

Si vous cherchez des moyens de donner votre temps ou votre argent à Black Lives Matter et à d’autres organisations antiracistes, nous avons créé un liste de ressources pour vous aider à démarrer.

