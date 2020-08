Avec une suite de sécurité inutile cette semaine, Janelle et Kaysar savent que leur dos est contre le mur – peuvent-ils éviter le blocage?

Tyler fait partie de la Commission et Tyler aime faire de grands pas. Maintenant qu’il est chef de famille, le plus grand déménagement du « Grand frère » house serait de mettre Janelle et Kaysar sur le bloc ensemble. Est-ce le meilleur coup?

C’est discutable, parce que tout le monde semble tirer pour ces deux-là comme s’ils étaient la plus grande menace dans la maison alors qu’ils ne le sont tout simplement pas. Ce sont de grandes menaces et de grands joueurs, mais il y a 14 personnes dans cette maison.

CBS

De plus, est-ce vraiment une bonne idée d’éliminer les plus grandes cibles de la maison lorsque vous êtes vous-même une grande cible? C’est le dilemme auquel Tyler a été confronté alors qu’il cherchait à faire ses nominations. La maison était prête à les voir érigées et ses alliés Cody et Memphis n’avaient pas les pierres pour le faire.

Au lieu de cela, ils ont mis en place des candidats de canard boiteux qui ne souilleraient les plumes de personne. Mais la Commission a tenu le pouvoir chaque semaine de ce jeu alors combien de temps est-ce une bonne stratégie?

Le drame supplémentaire de Safety Suite a été rendu nul et non avenu après que Memphis a réussi à convaincre la plupart des gens de jouer la semaine dernière. Maintenant, tous ceux qui pouvaient jouer étaient alignés avec Tyler, ce qui le rendait totalement hors de propos.

Le seul élément intéressant était de savoir qui obtiendrait la sécurité Plus-One. C’est là que les joueurs doivent se rendre compte que c’est toujours l’heure du jeu dans la maison « Big Brother ». Lorsque Da’Vonne a commencé à demander à Dani et Enzo de lui donner leur Plus-One parce qu’elle voulait le costume de punition (elle n’a jamais eu de punition auparavant), ils sont immédiatement devenus méfiants.

Ou devrions-nous dire, Enzo est devenu méfiant. Dani semblait savoir exactement ce qui se passait, mais elle n’était pas au-dessus de remuer un peu le pot pour semer la méfiance entre Tyler et Da’Vonne, et peut-être créer un peu plus de confiance entre elle et Tyler. Dani joue un jeu très subtil, mais c’est aussi très efficace.

. / Instagram

En fin de compte, Tyler est allé avec ce que la maison voulait et ce qu’il voulait, jetant Janelle et Kaysar sur le bloc ensemble. Maintenant, ils ont besoin du pouvoir de veto pour les sauver. Janelle est une bête de compétition, donc c’est certainement possible.

Cela dit, si l’un d’entre eux n’est pas expulsé cette semaine, cela se produira tôt ou tard. Ce qui sera intéressant à voir, c’est si la maison se calme une fois que l’un d’eux est parti. Est-ce le duo dont ils ont peur, ou vont-ils continuer à tirer pour celui qui reste tout aussi dur?

Ce qui est remarquable, c’est que les gens du milieu – qui ne font vraiment pas grand-chose – semblent avoir peur de faire un geste contre la volonté de la maison (c’est-à-dire six personnes). S’ils pouvaient se réunir et travailler avec Janelle et Kaysar, ils pourraient renverser la situation.

Mais Tyler a fait un excellent travail pour les maintenir fracturés en formant des alliances avec divers groupes d’entre eux juste assez pour s’assurer qu’une majorité ne peut pas se former en dehors de son influence. C’est une stratégie extrêmement complexe qui fonctionne à merveille jusqu’à présent.

Une chose qui semblait inutile, et qui n’était pas un bon look, était que Nicole devenait méchante et mesquine en choisissant Janelle comme une pauvre. Elle a ensuite essayé de jouer comme si c’était un accident innocent, mais même son confessionnal a montré que ce n’était pas le cas.

Le problème est que Janelle sait que Nicole peut être très merdique quand elle est au pouvoir, et elle sait qu’elle ment ici. Et tandis que Nicole aime être sale de manière sournoise, Janelle aime l’avoir en public. Nous ne sommes pas sûrs que Nicole sache quelle boîte de vers elle commence à ouvrir.

Nous en avons eu un aperçu cette semaine alors que Janelle a immédiatement riposté à Nicole en prétendant que c’était un accident d’appeler Janelle comme ça pour faire ce que tout le monde dans la maison fait.

De peur que Nicole n’oublie, elle est une ancienne gagnante, alors devenir trop arrogante et méchante envers les gens pourrait frotter les gens au-delà de ses objectifs, et elle voudra qu’ils pensent qu’elle est une bonne personne si elle veut gagner à nouveau.

.

Cartes de rapport des invités de maison

Tyler Crispen a rapidement atteint la position la plus forte de la maison. Il est excellent dans les comps et il est tellement meilleur à ce jeu stratégiquement que tous les autres joueurs de son (ses) alliance (s) de pouvoir. Ce qui est étonnant, c’est que tout le monde le sait, mais ils semblent toujours lui faire confiance. Qualité: A +

Cody Calafiore monte haut aligné avec Tyler et The Commission (et même la fausse alliance Slick Six). À ce rythme, cependant, il se retrouvera à nouveau en deuxième position s’il ne trouve pas comment élaborer une stratégie et jouer à un jeu plus intelligent. Pourtant, il a beaucoup de temps. Grade: A

Daniele Briones fait des petits gestes si intelligents, noue des relations solides et sème un peu la méfiance ici et là. Et pourtant, pour le moment, Dani n’est sur le radar de personne. C’est un jeu social impressionnant et le genre de jeu qui peut gagner. Grade: A

Nicole Franzel n’a pas besoin de se battre avec Janelle, ou qui que ce soit d’ailleurs. Elle est un peu trop à l’aise au pouvoir et cela fait ressortir son côté laid (que nous avons tous vu auparavant). Elle peut être petite et méchante et elle doit se souvenir qu’elle a gagné ce match et que personne ne l’oubliera. Alors ne laissez personne voir ce côté-là parce qu’elle va avoir besoin de tous les amis qu’elle peut avoir. Qualité: B +

.

Abbé de Noël navigue à travers ce jeu en toute sécurité pour la deuxième semaine consécutive. C’est une bête que personne n’a encore reconnue, et elle sait être loyale et jouer un bon jeu d’équipe. En ce moment, elle est bien placée et elle a les outils pour fonctionner en cas de besoin. Catégorie B

Memphis Garrett s’est enfui avec un HOH imprudent et il s’en tirera probablement en lançant la Suite de sécurité si évidemment. Mais tout le monde sait qu’il est une bête comp, et ils savent qu’il n’est pas nécessairement digne de confiance pour personne d’autre que lui-même. Bien qu’il soit nécessaire en tant que numéro, il est bon, mais lorsque cela change (ou que de plus grandes cibles ont disparu), il pourrait être en difficulté. Catégorie B-

Enzo Palumbo faire un lien avec Noël montre que sa tête est dans ce jeu et qu’il cherche à forger des relations qu’il n’a peut-être pas encore. Bien qu’il soit en quelque sorte au milieu, c’est le moment idéal pour se lier d’amitié avec les futurs HOH afin qu’ils ne veuillent pas le cibler. Catégorie B-

Bayleigh Dayton continue à être bas. Et même si son alliance Slick Six est effectivement fausse, cela lui fera gagner du temps plus profondément dans le jeu. Si elle augmente alors, elle peut toujours courir, mais elle doit faire attention. Qualité: C +

Da’Vonne Rogers glissé deux fois cette semaine, oublier chaque mouvement est vu comme une stratégie ou montrer des cartes (maintenant Tyler pense qu’elle ne lui fait pas confiance parce qu’elle voulait une punition) et être entendu parler à «l’ennemi» (alias Janelle et Kaysar). Sa bouche lui cause toujours des ennuis, et même quand elle la garde au frais, elle semble remuer les pots. Grade: C

Kevin Campbell, David Alexander, et Ian Terry sont aussi dans la maison. Ces derniers sont bas pour une bonne raison (David après avoir été si visible et ciblé la semaine dernière et Ian en tant qu’ancien vainqueur), mais Kevin semble déterminé à ne pas jouer ce match. Ils devront le faire ou ce ne seront que des votes faciles. Grade: C

Janelle Pierzina peut avoir une grâce salvatrice cette semaine, si Veto ne change pas les nominés. Les filles sont déjà conscientes que deux d’entre elles ont quitté la maison et elles ne sont peut-être pas disposées à passer à un déficit de 8-5 homme à femme – en particulier dans un jeu où les alliances masculines se sont souvent formées et dominées. Grade: D

Kaysar Ridha, d’autre part, pourrait en être victime et devenir le premier homme à sortir de la maison. Ce duo n’allait tout simplement pas pouvoir jouer ensemble une troisième fois. L’un ou l’autre dans la maison seul et les choses se seraient probablement déroulées différemment. C’est dommage, car ils sont tous les deux si bons et si amusants à regarder. Qualité: D-

Warner Bros.

Chatter maison

« Ils sont sur le point de comprendre toute mon alliance. Et maintenant que je suis HOH, il est temps pour moi de couper cette tête. » –Tyler (ciblant Janelle et Kaysar) « Le Slick Six est une bonne alliance à avoir, mais pas une alliance qui a beaucoup de fidélité. » –Cody « D’accord, je vais choisir quelqu’un qui ne l’a jamais fait auparavant et qui aime parler de moi: Janelle. » –Nicole (jette de l’ombre en choisissant Janelle comme Have-Not) « Nicole est sur mon radar depuis le premier jour parce qu’elle joue à un jeu de serpent. Elle aime jouer à la victime, elle aime poignarder dans le dos et mentir puis pleurer à ce sujet. Comme, c’est son MO Elle n’aime pas la confrontation, mais devinez quoi? Je l’aime. » –Janelle « Pourquoi ne dites-vous pas pourquoi vous êtes dans le quartier. » –Tyler (plaisantant sur la nomination de Janelle & Kaysar) « Je ne suis pas préoccupé par la sécurité ou quoi que ce soit, je veux juste un putain de costume. » –Da’Vonne (veut être le Plus One de quelqu’un pour obtenir une punition) « En vérité, je pense qu’elle veut juste la punition, mais je vais lui donner un coup de fouet. ‘Oui, Tyler. C’est très sommaire. » –Dani (agaçant Tyler à propos de Da’Vonne) « Le numéro de Memphis est une blague absolue. Je savais qu’il avait rejeté la compétition. » –Janelle (elle n’a pas tort) « Il y a plus de chances que la pandémie mondiale soit résolue que moi ne montant pas sur le bloc. » –Kaysar

