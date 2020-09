Pour ne pas être en reste par 3D Realms, Nightdive Studios a été occupé avec plusieurs révélations ces derniers temps.

Le prochain remaster de Shadow Man: Remasterisé a reçu une nouvelle bande-annonce, qui montre enfin le jeu en action (par opposition à de simples captures d’écran). Nous pouvons nous attendre à ce que le jeu arrive sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et GOG l’année prochaine.

Le remasterisé tant attendu de Westwood’s Blade Runner jeu, qui a maintenant une nouvelle bande-annonce montrant les cinématiques remasterisées. Blade Runner: Enhanced Edition devrait sortir pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam plus tard cette année.

Ceux qui étaient au milieu de l’engouement pour les clones de Doom se souviendront de 1996 Conflit, qui avait reçu une version remaniée de l’édition vétéran en 2014 pour Steam. Eh bien, Nightdive a pensé que quel meilleur moyen de découvrir ce mélange caché d’éléments de science-fiction et de RPG dans un jeu de tir à la première personne que de le porter sur la Nintendo Switch. Aucun mot sur la date exacte de l’arrivée de Strife: Veteran Edition sur Switch, mais au moins il y a une nouvelle bande-annonce.

Pour vous Choc système fans, Nightdive a également publié une nouvelle vidéo de gameplay alpha du prochain remake montrant un segment du cyberespace ainsi que le journal des développeurs « The Art of Gore » qui examine comment les artistes du développeur créent les effets de démembrement et de dégâts du jeu.

Enfin, et certainement pas des moindres, Nightdive a enfin révélé son remaster de SiN appelé SiN: rechargé, qui a été taquiné en mars. Le jeu est une collaboration de 3D Realms et Nightdive Studios, avec les développeurs Nightdive Studios, Slipgate Ironworks et le développeur original Ritual Entertainment.

Le jeu sortira sur Steam l’année prochaine et proposera l’extension SiN et Wages of SiN entièrement reconstruite à partir de zéro dans le moteur KEX, de nouvelles textures, une prise en charge grand écran, la restauration du contenu précédemment coupé et la prise en charge du contrôleur.