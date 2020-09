Hipgnosis Songs a acquis le catalogue musical du bassiste et compositeur principal de Motley Crue Nikki Sixx, l’un des groupes de rock les plus réussis des années 1980.

Hipgnosis a acquis 100% de la part de l’écrivain Sixx dans les revenus PRO et les redevances d’échange sonore de l’écrivain pour le cataog, qui contient 305 chansons. D’autres détails n’ont pas été divulgués.

Avec des succès comme «Looks That Kills», «Shout at the Devil», «Home Sweet Home» et «Girls, Girls, Girls», le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et a marqué neuf albums du Top 10 du Billboard 200. . Le groupe a sorti son premier album «Too Fast for Love» en 1981 et a entrepris une tournée d’adieu en 2015, mais a reconsidéré et annoncé une tournée de retrouvailles pour cette année, qui a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

Merck Mercuriadis, fondateur de Hipgnosis Songs Fund Limited et The Family (Music) Limited, a déclaré: «Mötley Crüe était à lui seul responsable de l’explosion rock de Los Angeles des années 1980, ouvrant la voie à tous ceux qui sont venus dans leur sillage et mettant de la musique rock. retour sur Top 40 radio et les charts pop. Nikki a été le catalyseur et l’architecte de tout cela et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Hipgnosis.

Sixx (de son vrai nom: Frank Ferranna, deuxième en partant de la gauche ci-dessus) a déclaré: «Merck et son équipe chez Hipgnosis sont une entreprise avant-gardiste conviviale pour les artistes. En regardant vers l’avenir, je suis reconnaissant qu’ils traiteront ma musique avec beaucoup de soin et de respect.

Hipgnosis Songs a récemment publié son rapport annuel, qui montrait que ses revenus avaient grimpé en flèche au cours de sa première année complète d’activité, passant à 81 millions de dollars au cours de la période de 12 mois terminée en mars 2020, contre environ 8,9 millions de dollars la période précédente. La société, qui a été sur une frénésie d’acquisitions sans précédent de catalogues d’auteurs-compositeurs et de producteurs à succès – a acheté des catalogues de hitmakers allant de Dave Stewart de Timbaland et Eurythmics à Jack Antonoff et Jeff Bhasker – a commencé ses activités à la Bourse de Londres en juillet 2018. Entre mars 2019 et mars 2020, l’entreprise a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues.

Dans le rapport, Mercuriadis note: «Par rapport aux trois grandes sociétés de chansons, nous avons réalisé entre 7% et 12,5% de leurs revenus sur entre 0,5% et 0,9% de leur nombre de chansons.» Ceci est le résultat des investissements très sélectifs du groupe, qu’il résume ainsi dans le rapport: «Toutes nos chansons ont fait leurs preuves et nous ne spéculons pas sur de nouvelles chansons quelles que soient les performances passées de l’auteur-compositeur, du producteur ou de l’artiste. Ces chansons à succès éprouvées produisent des flux de trésorerie fiables, prévisibles et non corrélés qui sont hautement investissables. »