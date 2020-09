Alors que la vedette d’Irrfan, The Lunchbox, termine 7 ans après sa sortie, Nimrat Kaur se souvient de l’acteur décédé et dit que c’était un honneur de travailler avec lui.

Bollywood avait perdu l’une de ses étoiles les plus brillantes le 29 avril alors qu’Irrfan diffusait son dernier message sur une bataille contre le cancer. C’était en effet une énorme perte pour l’industrie car l’acteur de Madaari était connu pour ses compétences d’acteur impeccables et sa polyvalence. Alors que ses fans continuent de rendre hommage sur les réseaux sociaux, récemment, Nimrat Kaur s’est souvenu d’Irrfan alors que leur film The Lunchbox terminait 7 ans après sa sortie aujourd’hui. À noter, le réalisateur de Ritesh Batra a marqué la première collaboration de Nimrat avec Irrfan et a fini par devenir sa célébrité.

Se souvenant de l’acteur, Nimrat a republié Dharma Productions sur Instagram et a déclaré que travailler avec Irrfan et être sa co-star était l’un des plus grands honneurs pour elle en tant que fan et admiratrice ardente. En fait, le film a changé sa vie du jour au lendemain. «Aujourd’hui, il y a 7 ans en Inde, du jour au lendemain de« cette fille de Cadbury », mon identité est devenue cette fille dans ce film Irrfan… l’un des plus grands honneurs de la vie en tant que fan ardent, admirateur et acteur. A jamais eu la chance d’avoir partagé ce cadeau d’un voyage … # 7YearsOfTheLunchbox #IrrfanForever », a écrit Nimrat suivi d’une émoticône de cœur.

Jetez un œil à la publication de Nimrat Kaur pour Irrfan alors que The Lunchbox termine sept ans de sortie:

À noter, Irrfan a été vu pour la dernière fois dans le réalisateur Homi Adajania Angrezi Medium avec Kareena Kapoor Khan, Radhika Madan, Deepak Dobriyal et Dimple Kapadia. Le film était une suite de sa sortie en 2017 Hindi Medium. Il a été rapporté que la santé de l’Irrfan s’était détériorée pendant le tournage du film et ne figurait pas non plus pour les promotions des médias Angrezi.

