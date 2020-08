Il y a plusieurs rumeurs et fuites suggérant qu’une Nintendo Switch plus puissante que le modèle actuel était en développement, et un nouveau rapport suggère que la console sera publiée dès 2021. Cela vient d’un fabricant taïwanais qui souligne que le nouveau modèle de la console inclura un meilleur affichage et une «plus grande interactivité».

Le rapport provient de l’Economic Daily News, un point de vente taïwanais qui cite les fabricants de différents accessoires de console comme source. Selon le rapport, connu sous le nom de Nintendo Switch Pro en l’absence de nom officiel sera plus axé sur «l’interactivité», quelque chose qui pourrait faire référence à beaucoup de choses quand il s’agit de Nintendo. Cela pourrait signifier que cette version comprendra plus d’accessoires comme Ring Fit Adventure, par exemple.

La nouvelle console sera compatible avec les jeux et accessoires du Switch actuel, mais introduira des changements majeurs dans le matériel de la console, selon d’autres rapports. Apparemment, Nintendo changera le processeur précédent de la console pour un Exynos 1000 fabriqué par Samsung, et passerait des graphiques de Nvidia à une puce AMD. La PS5 et la Xbox Series X restent également avec AMD dans la section GPU et publieront l’architecture RDNA 2 qui pourrait signifier un grand bond en termes de performances pour les jeux.

La Nintendo Switch d’origine est au milieu de son cycle de vie, ayant été lancée en 2017. Elle compte actuellement trois modèles différents: l’original ou 1.1, le Lite qui se concentre entièrement sur la portabilité de la console et une variante du Interrupteur d’origine qui comprend une batterie avec une durée de vie plus longue. Ce ne serait pas une surprise totale si le Pro sortait au début de l’année prochaine, quelques mois seulement après les consoles Sony et Microsoft.