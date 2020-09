Les garçons de Sway House ne semblent pas pouvoir faire une pause ces derniers temps. Le groupe a récemment fait couper l’électricité et l’eau de l’une de leurs maisons dans la région de Los Angeles en guise de punition pour la très controversée et très importante fête d’anniversaire de Bryce Hall, et maintenant le membre Noah Beck est annulé en ligne.

Le joueur de football compte près de 13 millions d’abonnés sur TikTok, se contentant des autres membres de Sway House. Ses fans l’ont appelé après qu’une vidéo de lui marmonnant le N-mot pendant une chanson soit devenue virale.

Noah Beck a été accusé d’avoir prononcé le N-mot.

La plus grande infraction pour laquelle Noah est probablement appelé est une vidéo de lui chantant une chanson, dans laquelle il semble marmonner le N-mot.

La vidéo a été partagée à maintes reprises sur Twitter et YouTube, avec différents utilisateurs qui y ont pesé. Dans la vidéo, il chante clairement une chanson de rap, et au fur et à mesure que le mot N monte, sa voix diminue, bien qu’il ne semble pas qu’il arrête complètement de chanter. Immédiatement, il tourne son attention vers quelqu’un hors écran et crie: «Vinny!

Source: Instagram

Lorsque différents utilisateurs réagissent à la vidéo, leurs réponses ont tendance à être mitigées. Certains l’appellent pour avoir potentiellement marmonné le mot dans sa barbe, alors que d’autres sont venus à la défense de Noah et ont affirmé qu’il ne l’avait pas vraiment dit. Noah n’a pas répondu à l’accusation de certains de ses partisans.

Noah a également été appelé pour aimer les tweets homophobes sur Twitter.

La vidéo controversée de Noah a également été incluse dans un fil de discussion détaillant certaines de ses autres transgressions. Le fil compte déjà plus de 13 000 likes et 3 000 retweets, et accuse la star des réseaux sociaux d’homophobie et d’utilisation du mot R.

Le fil détaillait de nombreux tweets que Noah avait soi-disant aimés, dont beaucoup étaient considérés comme méchants pour la communauté LGBTQ +. Ces tweets incluaient généralement des commentaires disant que la communauté LGBTQ + avait besoin de «couper ces taureaux sensibles».

“Je vais le dire. La communauté LGBTQ agaçante comme f – k”, lit l’un des tweets dans les likes de Noah.

Ces tweets ont été répertoriés en plus de certains des TikTok de Noah, dont beaucoup étaient auparavant ridiculisés sur l’application. L’une de ces vidéos faisait partie d’une tendance où les utilisateurs “hétéros” de TikTok, en particulier les hommes, agiraient ouvertement de manière féminine. La communauté LGBTQ sur TikTok a critiqué cette vidéo lors de sa publication, soulignant que de nombreux jeunes queer ont été victimes d’intimidation pour ces maniérismes.

Noah a également déjà réalisé deux vidéos en synchronisation labiale avec l’audio controversé de TikTok, en chantant les paroles: «J’aime les filles qui aiment les filles».

De nombreux membres de la communauté LGBTQ sur TikTok ont ​​également critiqué Noah pour son utilisation de l’audio, car ils affirmaient qu’il s’agissait d’une fétichisation des lesbiennes et des femmes bisexuelles.

Toutes les réactions négatives que Noah a reçues de cette compilation d’infractions ont conduit le hashtag #NoahBeckIsOverParty à la tendance sur Twitter. Pour le moment, il n’a répondu à aucun des commentaires négatifs qu’il a reçus de sa base de fans.

