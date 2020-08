Noah Schnapp s’est excusé d’avoir apparemment chanté le mot N dans une vidéo récemment divulguée.

La star de Stranger Things a affiché une tendance sur Twitter mardi 25 août après la fuite d’une vidéo de lui chantant avec Lil Dicky et Chris Brown «Freaky Friday».

Les paroles de la chanson incluent l’insulte raciale à plusieurs reprises tout au long de la piste. “Attends, est-ce que je peux vraiment dire le n-mot? Quoi de neuf, mon n — a, qu’est-ce que mon n — a?” Schnapp aurait chanté dans la vidéo.

Peu de temps après que #NoahSchnappIsOverParty est devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux, l’acteur de 15 ans a abordé la vidéo dans une histoire Instagram. Schnapp a expliqué que la vidéo était de l’été dernier et a affirmé qu’il avait utilisé le mot «voisin» au lieu de l’insulte raciale réelle.

«Je ne dirais vraiment jamais le mot N et je ne suis pas le genre de personne [to do so],” il a écrit. «Je n’ai vraiment jamais utilisé ce mot de ma vie. Utiliser le mot «voisin» dans cette chanson était juste quelque chose que mes amis du camp et moi avons fait. »

«J’espère que vous comprenez tous que je ne pourrais même jamais penser à faire ça», a-t-il poursuivi. “Mes amis ne publieraient jamais de vidéo ou ne me soutiendraient jamais si je disais cette insulte sans hésitation.”

“Je m’excuse d’avoir utilisé un mot de remplacement. Ce n’est pas à moi d’en utiliser un et je devrais [have] j’ai gardé la bouche fermée. Je comprends pourquoi il est jugé offensant et je suis vraiment désolé », a conclu Schnapp.

Voir son message ci-dessous.

Histoire Instagram de Noah Schnapp