Nous avons de mauvaises nouvelles pour les amoureux des mèmes et des chats, Nobiko, le chat connu pour être le meme de Longcat, » le plus long chat du monde», Est décédé à l’âge de 18 ans à son domicile au Japon. La nouvelle a été publiée par son propriétaire via Twitter.

Apparemment, ils ont trouvé Nobiko couché dans la maison sans force et emmené chez le vétérinaire, dont le diagnostic a révélé que le chaton était déjà trop malade pour subir des radiographies. Nobiko a souffert d’une insuffisance respiratoire soudaine et a eu du mal à survivre pendant 4 heures. Nobiko est décédé cet après-midi. Le félin était le plus grand de plusieurs chats de la maison », a révélé son propriétaire.

の び 子 さ ん 、 さ き ほ ど 虹 の 橋 を 渡 り ま し た。

急 に 呼吸 不全 に な っ て 、 4 時間 ほ ど 頑 張 り ま し た。

の び 子 さ ん は 最後 ま で 頑 張 り ま し た。

エ ラ イ 子 で す。 – 無 冠 の 女王 み ー こ @ 高 知 (@ miyabi_2222) 20 septembre 2020

La photo originale de Longcat est apparu pour la première fois sur le forum 2chan en 2004. Au revoir Nobiko, nous nous souviendrons toujours de vous pour être plus grand que le plus haut bâtiment du monde et pour avoir été si longtemps que vous avez quitté la planète. Adieu Longcat.