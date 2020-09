Norman Lear et Laverne Cox rejoignent la liste étoilée des lauréats des Golden State Equality Awards virtuels d’Equality California.

Lear recevra le prix du leadership allié en l’honneur de son activisme social et politique à l’écran et hors écran. Gloria Estefan et Rita Moreno, qui jouent actuellement dans le redémarrage «Un jour à la fois» de Lear, sont sur le point de remettre le prix au légendaire auteur / producteur de télévision et de cinéma.

Cox recevra le prix de la visibilité pour l’égalité pour le documentaire Netflix «Disclosure», avec le réalisateur / producteur Sam Feder et la productrice Amy Scholder. Cox a également été producteur exécutif du film.

La cérémonie virtuelle est Equality California – la plus grande organisation de défense des droits civiques LGBTQ + du pays – la toute première célébration à l’échelle de l’État. «Pose» et «American Horror Story» Angelica Ross animera l’événement, qui sera diffusé en direct le dimanche 13 septembre.

Rufus Wainwright rejoint la programmation musicale de l’événement, qui promet des performances de Melissa Etheridge, Betty Who, Alex Newell, Shea Diamond et Robin S.

Tig Notaro, Zachary Quinto, Conrad Ricamora, «RuPaul’s Drag Race» et «Nous sommes ici», Bob the Drag Queen, Keiynan Lonsdale, et Los Angeles Sparks star et All-WNBA Guard Chelsea Grey ont également été ajoutés à la liste des participants à la célébration.

Comme annoncé précédemment, l’ancien espoir présidentiel Pete Buttigieg et son mari Chasten accepteront le prix Equality Trailblazer, tandis que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, rendra hommage à la légende des droits civiques et représentant américain John Lewis pour son travail en tant qu’allié de longue date de la communauté LGBTQ +.

L’événement sera diffusé en direct à 18 h, heure du Pacifique, sur un site Web privé pour les participants et les sponsors ayant reçu un billet.