On dirait que nous avons vu le dernier des NOS4A2.

Le drame vampire d’AMC a reçu un pieu en bois dans le cœur, avec showrunner Jami O’Brien expliquant que le réseau a officiellement annulé l’émission après deux saisons. Lisez la réponse d’O’Brien à l’annulation ci-dessous.

NOS4A2 annulé

FÉLICITATIONS à chaque membre de notre équipe phénoménale pour deux saisons de télévision étrange et merveilleuse. Je vais manquer de revoir tout le monde à Little Rhody cette année, mais je suis terriblement fier de tout ce que nous avons fait ensemble… 2/4 – Jami O’Brien (@jami_obrien) 31 août 2020

Et MERCI du fond du cœur à tous ceux qui ont écouté – en particulier à ceux qui ont tweeté avec nous chaque semaine – vous avez rendu les dimanches soirs très amusants. J’espère le refaire avec vous tous quelque part sur la route… xoxoxo 4/4 – Jami O’Brien (@jami_obrien) 31 août 2020

Basé sur le livre du célèbre romancier Joe Hill, NOS4A2 a raconté l’histoire de Vic McQueen (Ashleigh Cummings), une jeune femme qui découvre qu’elle a une capacité surnaturelle à retrouver des choses perdues. Ce pouvoir a conduit à une confrontation avec un être diabolique et immortel connu sous le nom de Charlie Manx (Zachary Quinto), qui a littéralement mangé l’âme des enfants pour rester éternellement jeunes et déposé les restes dans un endroit appelé Christmasland – un endroit tordu où chaque jour est le jour de Noël et le malheur est interdit par la loi.

Dans la deuxième saison, Vic – maintenant plusieurs années plus âgé – est toujours déterminé à détruire Charlie Manx. Lorsque Charlie décide que la meilleure façon de se venger de notre héroïne est de s’en prendre à son fils de huit ans, Wayne, Vic est obligée de faire face aux erreurs de son passé pour sauver son enfant et potentiellement mettre fin à Charlie Manx. , une fois pour toutes.

Dans des interviews précédentes, O’Brien avait parlé de ses projets pour une possible saison 3 de NOS4A2, qui aurait retracé les conséquences de la confrontation de Vic et Wayne avec Charlie et exploré les effets durables que cette rencontre aurait pu avoir sur leur famille. Les saisons existantes ont rattrapé les événements du roman de Joe Hill en 2013, de sorte qu’une troisième saison aurait dépassé le cadre de la source et aurait pénétré en territoire inconnu. C’est toujours une perspective risquée: vous pourriez vous retrouver avec une situation comme The Handmaid’s Tale, qui a pris une plongée abrupte dans la qualité après avoir atteint la fin de l’histoire originale de Margaret Atwood, ou vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de plus comme Watchmen, qui s’est étendu au-delà du bande dessinée originale et a fini par être l’une des meilleures saisons de télévision de ce siècle.

Bien que l’annulation d’une émission à cette époque ne soit pas toujours aussi permanente qu’elle l’était autrefois, grâce à une abondance de services de streaming qui cherchent toujours à capturer du contenu avec une base de fans intégrée et un public éprouvé, cela ne le fait pas. Il ne semble pas que NOS4A2 soit sauvegardé par une autre plate-forme. L’expression «espère le refaire avec vous tous» donne l’impression que la porte est fermée et O’Brien fantasme déjà sur la diffusion d’une série différente.

