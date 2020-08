HISTOIRES CONNEXES

Maintenant que les conventions nationales démocrate et républicaine sont terminées, voici un regard plus attentif et sans mélange sur les tendances d’audience pour la vitrine de quatre nuits de chaque candidat à la présidentielle.

Dans le premier tableau ci-dessous, nous avons ventilé l’audience de la DNC (diffusée du 17 au 20 août) et de la RNC (du 24 au 27 août) par les deux réseaux (y compris la diffusion et les trois principaux journaux par câble, comme vérifié par Nielsen) et groupe d’âge. Là, vous verrez quel parti politique joue le plus lourdement sur quels réseaux câblés (alerte spoiler: pas de grandes surprises!), Ainsi que vous observerez que leur tranche d’âge est identique – personne n’est plus jeune que l’audience de la télévision.

Nous avons également compté l’audience générale de la soirée de clôture… combien ont regardé le discours de chaque candidat à la présidentielle… et l’audience moyenne de la télévision tous les soirs pour chaque convention.

C-SPAN ne rapporte pas ses chiffres d’audience TV. Cependant, dans le deuxième tableau ci-dessous, nous avons noté les «vues» actuelles sur leur chaîne YouTube (à partir de dimanche 9 h HE) pour chaque soir de chaque convention, ainsi que le discours de chaque candidat. Là, vous pouvez voir que les vidéos RNC nocturnes ont accumulé, en moyenne, 16 fois plus de vues que les DNC – en gardant à l’esprit, bien sûr, que les «vues» ne sont pas égales à des spectateurs uniques.

Aucune autre audience en ligne / en streaming pour l’une ou l’autre des conventions n’a été signalée de manière fiable.

Examinez le «conte de la bande» et appuyez sur les commentaires avec toutes les observations.

Audience TV

DNC moyenne

RNC moyenne

abc

2 500 000

2 200 000

CBS

2 000 000

1 700 000

NBC

2 300 000

2 100 000

.

5 100 000

(24% de l’audience TV)

2 000 000

Fox News

2 400 000

7 800 000

(40% de l’audience TV)

MSNBC

5 800 000

(27% de l’audience TV)

1 700 000

Adultes de 18 à 34 ans

1 230 000

(6% de l’audience)

1 150 000

(6% de l’audience)

Adultes de 34 à 54 ans

4 400 000

(22% de l’audience)

4 100 000

(22% de l’audience)

Adultes de 55 ans et plus

14 600 000

(72% de l’audience)

13 600 000

(72% de l’audience)

Audience de la soirée de clôture *

24 600 000

23 800 000

Discours du candidat *



23 600 000

21 600 000

4 nuits en moyenne *

21 600 000

19 400 000

* Les chiffres d’audience totaux incluent ABC, CBS, NBC, Fox News Channel, Fox Business Network, ., CNNe, MSNBC, ., Univision, PBS, Newsmax et Newsy

Vues YouTube C-SPAN

DNC

RNC

Nuit 1

87 000

1 000 000

Nuit 2

52 000

1 800 000

Nuit 3

66 000

1 000 000

Nuit 4

167 000

2 100 000

Moyenne de 4 nuits

93 000

1 475 000

Discours du candidat

470 000

748 000