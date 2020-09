Il Le ministre de la Santé Enrique Paris a réagi aux résultats du 5e rapport iCovid, l’initiative menée par l’Université du Chili, l’Université pontificale catholique et l’Université de Concepción.

Dans son dernier opus, iCovid a mis en garde contre l’accélération des infections dans les régions de Maule, Biobío et Magallanes et a déclaré que la pandémie avait atteint des niveaux d’expansion similaires à ceux enregistrés en mai, en raison de la situation de la zone centre-sud.

Après avoir reçu un don de réactifs pour les tests PCR et de masques de l’ambassadeur de Corée du Sud, Keun Ho Jang, le secrétaire d’Etat a déclaré que « évidemment ce rapport nous inquiète ».

Paris a rappelé que les analyses d’iCovid sont basées sur les propres données de la plateforme Epivigila et Minsal, et Il a apprécié la collaboration universitaire «dans certains aspects que nous ne pouvons pas gérer aussi rapidement qu’eux. Par exemple, dans le R (vitesse de contagion) ».

«Nous avons constamment dit que la pandémie ne s’était pas arrêtée, que nous devions garder les bras levés. En fait, pour revenir en Corée, il y avait aussi des germes et il est logique qu’il y en ait des germes « , il a déclaré.

«L’important est de maintenir ce virus dans une phase de stabilisation, espérons-le endémique. L’endémie peut être avec des nombres élevés ou avec des nombres faibles, avec un peu de chance, ce sera avec des nombres faibles, mais bien sûr, nous sommes inquiets et nous continuerons de nous inquiéter, et donnerons tout ce qui est nécessaire pour éviter qu’elle ne se propage. « , il a soulevé.

A cet égard, le chef du Minsal a insisté sur le fait que le comportement de la pandémie n’est pas et n’a pas été homogène dans le pays. « Le Chili est un pays très long, très étroit, avec une géographie différente et ce que nous avons vu, c’est que, soudainement, il y a plus de cas dans le nord – dans le nord en ce moment, nous avons une très faible positivité et une augmentation minimale des cas-, mais nous avons beaucoup plus de cas à Magallanes, vous avez vu les chiffres, et aussi à Biobío », a-t-il expliqué.

«Par conséquent, nous prenons des mesures appropriées, augmentant les quarantaines. C’est pourquoi, deux ou trois fois par semaine, nous prenons ces mesures pour éviter qu’elle ne se propage. Nous avons transféré du matériel, nous avons transféré du personnel, nous avons renforcé le système de santé publique« , Il ajouta.

Sur la capitale de Magellan, Paris a commenté que «À Punta Arenas, il y a pratiquement un grand hôpital plus l’hôpital des forces armées et une clinique. Nous essayons évidemment de contenir la propagation du virus, qui est notre travail, et d’empêcher les patients d’atteindre l’hôpital. «

Face à la situation au Biobío, Paris a déclaré que le taux d’occupation des lits atteint 87%. «On est loin des chiffres de juin, ou plutôt de juillet, qui étaient supérieurs à 95% (…) Si malheureusement le virus continue de circuler, il faudra repartir et ne traiter que les patients atteints de coronavirus. J’espère que nous n’y arriverons pas », a-t-il déclaré.

« Nous sommes vraiment très inquiets et espérons que la population comprend également, ainsi que nos propres autorités, que c’est un problème qui ne diminuera pas tant que nous n’aurons pas un vaccin ».Paris a argumenté.