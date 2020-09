Mexico.- L’archevêque président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Rino Fisichella, a participé à la Semaine de formation permanente avec les évêques du Mexique.

Il a souligné que non seulement les défis inhérents à la pandémie du COVID-19; mais les changements profonds de la société contemporaine exigent un changement résolu d’attitude de la part des catholiques.

De même, Fisichella a fait remarquer que parmi les cultures contemporaines, il est de plus en plus courant de trouver des expressions de détachement de la foi et des formes généralisées d’indifférence religieuse; « Prélude à un athéisme de facto. »

Il a assuré que, dans le passé, il était plus facile de transmettre l’Évangile: «Nos familles vivaient dans un contexte social où la communication des valeurs était enracinée dans un style de vie qui permettait la réception d’un seul message… La communauté chrétienne a vécu une circularité impressionnante qui permettait la transmission de contenus comme une voix à l’unisson ».

Le Conseiller pontifical pour l’évangélisation a considéré que «le contexte actuel de fragmentation, couplé à la pluralité des positions et surtout à la diversification des langues; cela demande plus d’attention et d’efforts ». Fisichella a insisté auprès des évêques mexicains sur le fait que la nouvelle culture fait déjà face à l’Église et qu’il y a encore des visages sceptiques qui n’y croient pas « mais ils devront y faire face dans les années suivantes ».

Fisichella a demandé à l’épiscopat mexicain la promesse de réfléchir collégialement sur le fait que la diversité générationnelle ne peut être cachée et qu’elle les oblige à trouver des instruments qui rendent la transmission de la foi dynamique et efficace: «Le risque de ne pas être à l’écoute des jeunes générations est problématique, grave ».

Tout au long de son discours, l’archevêque a évoqué le grand défi auquel l’Église est confrontée dans la culture numérique et dans la participation de ces espaces: «Il est inutile de penser à chercher des prétextes pour rester enfermée dans nos communautés».

Face à la pandémie COVID et à ses effets, Fisichella a partagé avec les évêques les accents révélés par la crise sanitaire qui a défini de nouveaux scénarios pour l’humanité. Pour l’expert, COVID a permis de redécouvrir l’importance des relations humaines dans la vie et, par conséquent, de l’importance de la communauté: «A l’heure où l’individualisme règne en Occident, le virus a permis de révéler l’importance de la communauté et les relations interpersonnelles ».

Il a dit que la pandémie a révélé les faiblesses de l’être humain et, en même temps, la valeur de la solidarité. Il a assuré que la crise sanitaire a récupéré chez les croyants le sens de la prière, et chez les prêtres «l’opportunité d’être créatifs et de trouver de nouvelles formes de pastorale».

Fisichella a conclu par un appel aux évêques catholiques « pour commencer une pastorale à la lumière de la rencontre comme l’a indiqué le Pape François: L’Église qui sort est une Église qui trouve ».

