Il redressage brésilien est un traitement à base de kératine et est l’un des lisseurs les plus innovants de ces derniers temps. En plus de laisser vos cheveux extrêmement lisses, la kératine nourrira encore plus les cheveux, les laissant doux et brillants beaucoup plus longtemps.

Donnez une chance à vos cheveux avec ce lissage brésilien

Cette technique de lissage vous permettra d’avoir des cheveux complètement lisses sans abîmer les cheveux, puisque les produits utilisés ne contiennent pas de produits chimiques. Contrairement aux lisseurs, ses produits de traitement capillaire vous permettront de garder vos cheveux raides en permanence, même si vous le lavez.

Ensuite, nous expliquons étape par étape comment utiliser cette méthode pour obtenir un lissage parfait rapidement, facilement et économiquement.

De quoi as-tu besoin

matériaux

Shampooing à la kératine

Masque

Séchoir

Fer à cheveux

Comment l’appliquer

Lavez les cheveux avec le shampooing à la kératine, qui vous aidera à régénérer et à lisser les cheveux,

Retirez l’excès d’eau à l’aide d’une serviette. Utilisez le sèche-linge jusqu’à ce que vos cheveux soient complètement secs.

Divisez les cheveux en deux parties et appliquez le masque de traitement avec vos mains, en s’étendant des racines aux pointes. Laissez le masque fonctionner Pour 15 minutes.

Retirez ensuite l’excédent de produit à l’aide d’un peigne à dents larges. Séchez à nouveau vos cheveux jusqu’à ce qu’ils soient complètement secs et brossez-les pour obtenir le meilleur résultat.

Repassez les cheveux en prenant de fines mèches, passez le fer 5 ou 10 fois à une température comprise entre 200 et 215 ° C Avec cette étape, vous fixerez le masque sur les cheveux et vous obtiendrez le lissage brésilien.

Une fois que vous avez repassé tous les cheveux, laissez-les reposer pendant 5 minutes avant de terminer le traitement. N’abusez pas du fer si vos cheveux sont très fins ou mal traités!

Essayez vos cheveux avec ce lissage brésilien

Lavez vos cheveux avec le shampooing traitant pour éliminer tout résidu et répétez cette étape si nécessaire. Retirez à nouveau l’humidité et appliquez le revitalisant, laissez-le agir sur les cheveux pendant 5 minutes et retirer avec beaucoup d’eau.

Sécher les cheveux complètement et le tour est joué! Vous pouvez désormais montrer vos cheveux avec un lissage brésilien naturel. Ce traitement a un durée entre 3 à 6 mois, toujours en fonction du type de cheveux et du suivi que vous leur donnez.