En ces temps où les spectacles et les événements en direct sortent de la «nouvelle norme», plus par la force que par le plaisir, nous devions nous habituer à les voir à travers un écran. Cependant, la comédie ne nous laisse pas tomber en ces jours d’enfermement, bien Les podcasts les plus importants sont des tirages au sort pour organiser des vies spectaculaires, et l’un d’entre eux, bien sûr, comprend El Frasco..

Depuis un peu plus d’un an, Mau Nieto et Roman Torres Ils nous ont divertis avec ce spectacle dans lequel ils parlent un peu de tout. Dans chaque épisode, Ils invitent une personnalité du stand-up, de la télévision, d’Internet, de la musique et même du sport afin que dans la chaleur des boissons, ils nous disent des choses que presque personne ne sait à leur sujet – Des histoires d’amour aux goûts qu’ils ont en matière de passion -, même si la grande majorité finit toujours entre leurs mains.

Si vous ne nous croyez pas à quel point ça devient bon Le flacon, Regardez ci-dessous le dernier épisode où le bon Yordi Rosado a parlé ouvertement au moment de l’exécution de la caresse, jiar jiar:

El Frasco revient avec un troisième live qui a fière allure

Afin de ne pas perdre l’habitude et comme ils l’ont fait en ces mois de quarantaine, El Frasco a tiré au sort quelques flux épiques. La dernière fois que nous avons dû voir Mau et Román discutent avec Michelle Rodríguez et Paco de Miguel, dans un live qui promettait beaucoup et qui bien sûr n’a pas déçu, Eh bien, cette paire a réussi à profiter des invités qui avaient et surtout, ils nous ont fait rire comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Mais maintenant, le 18 septembre prochain à 21 h, heure du centre du Mexique Ils reviendront avec une émission en ligne où ils auront également quelques surprises. Pour commencer, ils auront la présence de Ricardo O’Farrill et Pepe et Teo, qui combiné avec l’humour de cette paire fera sûrement un combo incroyable, parler avec quelques verres sur le dessus et sans se couper la langue de tout et de rien.

Qui veut des billets?

Comme nous savons qu’ils se sentent comme riez bien avec le prochain live d’El Frasco, en plus de voir Román et Mau avec ces grands invitésSur Sopitas.com, nous vous donnerons quelques billets pour que vous puissiez en profiter dans le confort de votre maison. La dynamique sera très simple, tout ce qu’ils ont à faire est de suivre correctement ces étapes et le tour est jouéIls participeront immédiatement pour les emporter, êtes-vous prêt? Et voilà:

1.- Suivre Sopitas et SopitasFM sur tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)

deux.- Partagez cette note sur votre compte Twitter personnel avec #ElFrascoXSopitas, entrez le lien de votre tweet dans ce qui suit LIEN, et dans ce même tweet, il répond à la question suivante: Dans quel épisode de la deuxième saison d’El Frasco Ricardo O’Farrill est-il apparu? N’oubliez pas d’avoir vos comptes publics et à @Sopitas et @SopitasFM toujours

Et prêt!, C’est tout ce qu’ils ont à faire pour participer et obtenir des billets pour voir Mau Nieto et Román Torres dans un spectacle en ligne que vous pouvez voir, ce sera incroyable.

Maintenant, si vous ne voulez pas attendre ou participer ou que vous n’avez pas eu cette chance, vous avez toujours une chance d’acheter votre billet EN PASSANT ICI SUR LE SITE BOLETIA.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le les premières personnes à terminer les étapes correctement, seront les gagnants.

– En plus de notifier les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms sur cette note.

– Cette dynamique commence dans l’après-midi du 14 septembre et se termine le 17 septembre au matin.

– Les gagnants seront informés le 17 septembre dans l’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.