En plus d’être délicieux, le pétrole de Origan C’est super sain, il est obtenu à partir de la plante Origan, riche en vitamines A, B6, C, E et K, potassium, calcium, fer, folate, magnésium et fibres.

Il pétrole de Origan Il est considéré comme un antimicrobien puissant, car il contient du carvacrol, une huile essentielle capable de lutter contre Staphylococcus aureus, une bactérie très résistante aux antibiotiques.

Analgésique naturel. En raison de ses deux principaux composés essentiels (carvacrol et thymol), le pétrole de Origan c’est excellent pour soulager la douleur.

Anti-inflammatoire. Carvacrol a des propriétés anti-inflammatoires qui agissent sur la zone douloureuse, rétablissant la circulation.

Antioxydant Il pétrole de Origan Il est riche en antioxydants qui combattent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire.

Huile d’origan

Réduisez le cholestérol. Apport régulier de pétrole de Origan abaisse le mauvais cholestérol (LDL) et augmente le bon cholestérol (HDL).

De quoi avez-vous besoin pour vous préparer pétrole de Origan?

1 tasse de feuilles d’origan fraîches.

1 tasse d’huile d’olive ou d’amande.

Comment vous préparez-vous?

Écrasez les feuilles d’origan préalablement lavées et séchées dans un mortier. Lorsque vous obtenez une pâte, versez-la dans un bocal en verre stérilisé avec l’huile. Couvrir et porter au feu dans un « bain-marie » pendant 15 minutes. Réserver dans un endroit sec et frais.