Les nouveaux costumes ont été repérés sur les marchandises de la série Disney Plus.

Une nouvelle marchandise pour The Falcon et The Winter Soldier révèle un nouveau regard sur les costumes portés par Anthony Mackie et Sebastian Stan dans la série.

Bien que les fans attendent toujours avec impatience l’arrivée de The Falcon et The Winter Soldier sur Disney Plus, de nouvelles marchandises pour la série révèlent un nouveau regard sur les costumes portés par Sebastian Stan et Anthony Mackie. Il sera intéressant de voir où la série décolle des Avengers suivants: Fin de partie et les dernières nouvelles de casting sont liées à l’écart de cinq ans entre le cliché et l’équipe se regroupant pour arrêter Thanos. Mais quelle que soit l’histoire, Anthony Mackie et Sebastian Stan enfileront de nouvelles tenues colorées lorsque la série arrivera finalement sur le service de streaming.

Le nouveau regard sur les héros est venu de Twitter lorsqu’un utilisateur a repéré une marchandise mettant en valeur le costume rouge et blanc porté par Sam Wilson et ressemblant à son costume dans les bandes dessinées. La tenue de Bucky Barnes lui donne un bras argenté ainsi qu’une sorte de veste tactique. Le duo se tient contre le bouclier de Captain America et nous savons que le manteau du héros patriotique jouera un rôle important dans la série, comme de récentes vidéos de tournage ont montré l’agent américain de Wyatt Russell. Jetez un œil aux costumes de The Falcon et The Winter Soldier ci-dessous.

Cool de voir la merch Falcon et le soldat de l’hiver 😔 pic.twitter.com/RWcBMT83E8 – Billy (@SpinelessOyster) 30 août 2020

Que pensez-vous des costumes de Sebastian Stan et Anthony Mackie? Êtes-vous impatient de voir la série Disney Plus? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du faucon et du soldat de l’hiver:

Suite aux événements de «Avengers: Endgame», Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans «The Falcon» de Marvel Studios. et The Winter Soldier. »

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo, et Wyatt Russell comme John Walker / Agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon and The Winter Soldier sera présenté en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur l’univers cinématographique Marvel et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu vidéo à l’avenir!

Source: Twitter

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.