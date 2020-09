Après avoir été présenté en première au premier Festival international du film de Xining, en Chine, «Slow Singing» joue maintenant dans la prestigieuse section Nouveaux réalisateurs de Saint-Sébastien, sa principale barre latérale. Le premier film de Dong Xingyi est, comme son titre le promet, une observation lente de la vie de Junsheng, un ancien détenu de prison qui, après sa libération, a du mal à se réadapter à la vie dans sa ville natale. Le temps, comme il le réalise bientôt, est une notion glissante.

Tout comme le protagoniste du film, le réalisateur chinois est retourné dans sa ville natale, Anyang, dans la province du Henan, livrant une méditation patiente et délicate sur ses racines et le temps passé qui devient par inadvertance une sorte de film de science-fiction naturaliste.

Variety s’est entretenu avec le réalisateur à l’approche de l’arc du film à Saint-Sébastien:

Le premier plan de votre film est une déclaration claire de l’approche formelle globale, une caméra à tempo lent qui se déplace comme un observateur distant. Quel était votre concept de base lors de la conception du mouvement de la caméra?

Pour nous, le concept a toujours été l’idée d’un saut dans le temps dans le présent. Donc, le personnage est toujours en train de rattraper le reste du monde, avec le reste des gens dans le camion. Je voulais faire ressentir au public le temps, mieux encore le temps saute dans la vie quotidienne et les liens humains que le protagoniste va construire. J’avais une idée claire du personnage qui marchait vers la caméra, la dépassait, grimpait dans le camion et se mettait derrière la caméra. Beaucoup d’amis à moi ont dit que si vous pouvez supporter le premier plan, vous pouvez profiter du film entier, si le premier plan est trop long pour vous, c’est peut-être fini. [He laughs]

C’est une décision très notable de votre part de garder une distance, de rarement aller en gros plan et, quand vous le faites, de gros plans sur le vide. Pouvez-vous commenter?

Nous ne voulions pas donner aux téléspectateurs, en particulier au début du film, une impression claire de ce que pensent les personnages, de leur état émotionnel. Je veux que les téléspectateurs continuent de comprendre cela, en haleine. Deuxièmement, l’environnement lui-même est en fait plus important pour moi que les personnages. Je veux que les téléspectateurs observent et connaissent tous ces facteurs environnementaux qui entourent et influencent les personnages. La troisième chose est que le personnage principal, le protagoniste, fait deux gros plans. Le premier est pour lui de se présenter, puis il y en a un deuxième avec l’enfant au marché. Ces deux gros plans sont très importants: ils présentent et expliquent leur état émotionnel. Il n’y en a pas beaucoup mais quand il y en a, ils sont très importants.

Le film a-t-il été tourné avec un mélange de non-acteurs et de professionnels? Comment s’est passé votre travail avec eux?

Il n’y a pas d’acteurs professionnels dans ce film, tous sont de ma ville natale, les villageois vivant autour d’eux et leurs proches. Pendant le film, je n’ai jamais eu l’impression de tourner avec des acteurs, mais plutôt en famille.

Quel est selon vous le thème de votre film?

J’avais un thème très clair lors de l’écriture de l’histoire. Le protagoniste est en fait mon oncle donc au début c’est un portrait. Mais l’idée principale était de parler de sauts de temps. Il y en a beaucoup dans les films réalisés en Occident mais ils sont rares dans le cinéma chinois. Le titre anglais original du film était «A Man Dealing with Jet Lag». Comment une personne peut sauter entre les moments de la vie sans jamais entrer dans une machine à remonter le temps. La vie change rapidement et soudainement vous réalisez que non.

Comment s’est passée votre expérience de tournage du film dans votre ville natale?

Pendant un moment… je ne veux pas revenir. [He laughs]